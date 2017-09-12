Ankara'da DHKP-C Operasyonu: 4 Gözaltı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca DHKP-C'ye yönelik yürütülen bir soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı bulunan 5 şüpheliden 4'ü Ankara'da gözaltına alındı.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, DHKP-C'ye yönelik yürütülen bir soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı bulunan 5 şüpheliden 4'ü Başkentte yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının DHKP-C'ye yönelik yürüttüğü bir soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 5 şüpheliden 4'ünü Çankaya ilçesi Mithatpaşa Caddesi'ndeki bir hukuk bürosunda gözaltına aldı.
E.G, D.B.Ü, A.Ş. ve E.T. isimli şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderilecek.
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