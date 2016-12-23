Ankara'da Darbeye Yönelik 4. İddianame Tamamlandı

»Ana Sayfa»15 Temmuz Darbe Girişimi
23.12.2016 08:37
Ankara'da Darbeye Yönelik 4. İddianame Tamamlandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Polatlı'da bulunan Topçu ve Füze Okul Komutanlığı ile 58. Topçu Tugayında görev yapan darbecilere ilişkin soruşturmayı tamamladı.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, cuntacıların darbe gecesi 'gizli' ibareli 4 ayrı yere atama yazısı gönderdiği, bu yazıda Tümgeneral Osman Ünlü'nün Ankara Sıkıyönetim Komutanı ve 4'üncü Kolordu Komutanı, Ünlü'nün yerine Tuğgeneral Murat Aygün'ün atandığı, Tuğgeneral Semih Terzi'nin ise Özel Kuvvetler Komutanı olarak atandığı, sözde ataması yapılan bu komutanların darbe gecesi yeni yerlerine gittikleri yer aldı.

İddianamede bu şekilde sözde direktiflere ve atamalara uygun olarak şüphelilerden Osman Ünlü'nün 4. Kolordu Komutanlığına 17 Temmuz saat 00.30 sıralarında, şüpheli Murat Aygün'ün ise 16 Temmuz saat 01.35 sıralarında Topçu ve Füze Okul Komutanlığına giderek fiilen göreve başladıkları yer aldı.

Şüpheli Osman Ünlü'nün 4. Kolordu Komutanlığında 28. Mekanize Tugay Komutanlığındaki komutan odasına geçerek zırhlı birlikleri ve darbe sürecini sevk ve idare eden Ali Kalyoncu ile bir arada bulunup, süreci birlikte takip ettiği, Murat Aygün'ün ise kendisine verilen 58. Topçu Tugay Komutanlığına bağlı birliklerden tugay teşkilat yapısına uygun olmayan yeni birlikler oluşturup, gruplandırarak Ankara merkezde 10 ayrı kavşak noktasının trafiğe kapatılması ve kontrol altına alınması, Konya Yolu Gölbaşı'nda bulunan TÜRKSAT ile TİB'i ele geçirmek görevi kapsamında 58. Topçu Tugayından 240 personel ve 45 araçlık konvoydan oluşan birlikleri sözde görev yerlerine sevk ettiği yer aldı.

Murat Aygün'ün ayrıca 58.Topçu Tugayında 2 adet fırlatma aracına bora füzesi yüklenmesi ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığına bağlı Gösteri ve Tatbikat Alayının bulunduğu Sakarya kışlasından Ankara 28. Mekanize Piyade Tugayına fırtına obüsü taşınması için çekici araç gönderilmesi faaliyetlerine yönelik emirler verdiği, ayrıca komutasını aldığı Topçu ve Füze Okul Komutanlığında şüpheli Abdülkerim Ceyhan tarafından önceden hazır edilen kursiyer uzman çavuşlar aracılığıyla Polatlı ilçesinin kontrolünü sağlamaya yönelik kışla dışına çıkış yaptırdığı da yer aldı.

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