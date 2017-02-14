Ankara Sokaklarındaki Fuhuş Kartlarına Süpürgeli Tepki!

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14.02.2017 14:32
Ankara Sokaklarındaki Fuhuş Kartlarına Süpürgeli Tepki!
Ankara’da caddelere atılan fuhuş kartlarını protesto etmek isteyen bir kadın, yerleri süpürdü.

Şerife Turhal isimli bir kadın, üzerinde müstehcen fotoğrafların bulunduğu fuhuş reklamı içeren kartların Ankara’da yaygınlık kazandığını belirterek, bunu, Cebeci’de bir kaldırımın üzerindeki kartvizitleri süpürerek protesto etti.

“Utanç Verici”

AA’da yer alan habere göre, sokaklardaki bu durumun yaklaşık beş senedir devam ettiğini ve bu görüntülerden rahatsız olduğunu dile getiren Turhal, “Yollarda yürürken utanıyoruz, ben başka ülkelere de gittim, sokaklarda böyle çirkin bir görüntü görmedim. Utanç verici bir görüntü, kadınlar adına utanç verici kadınların bedenlerinin böyle sokaklarda resim hâlinde pazarlanması... Kadın haklarından bahsedenler 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde konuşanlar nerede?” ifadelerini kullandı.

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“Yürüyemez Hâle Geldik”

Yetkililere, sokaklarda ve kaldırımlarda yürümelerine yönelik çağrıda bulunan Turhal, Hacı Bayram-ı Veli Camisi’nin çevresi, Maltepe ve Kızılay gibi Ankara’nın merkezî pek çok bölgesinde yürüyemez hâle geldiklerini kaydetti.

Sokaklarda yürürken utandığını ve bir “anne” olarak sokağı süpürdüğünü söyleyen Turhal, gençlerin geleceklerinin bu tür olumsuzluklar nedeniyle tehlike altında olduğunu söyledi.

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