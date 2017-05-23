Ankara Merkezli "Bylock" Operasyonunda 59 Gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca sabah saatlerinde, "ByLock" kullandığı tespit edilen 124 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Karar doğrultusunda, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 22'si kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edilmiş 36 Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı çalışanı, 33 eski Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu çalışanı ile FETÖ bağlantısı nedeniyle KHK ile kapatılan özel eğitim kurumlarının yöneticisi 55 kişiyi yakalamak için 6 ilde operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 59 şüpheli, ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Haklarında gözaltı kararı verilen diğer şüphelileri yakalama çalışmalarının ise sürdürüldüğü öğrenildi.