Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna oldu

Melih Gökçek'in istifasıyla boşalan Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Birinci Başkanvekili Ali İhsan Ölmez yönetiminde olağanüstü toplandı.

Ortak önerge ile aday gösterilen Tuna, yapılan oylamada 104 oy aldı. Seçimde, 136 oy kullanılırken, 29 boş, 3 geçersiz oy sayıldı.

Seçimde kullanılan 136 oyun 104'ünü alan Tuna, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

Tuna'dan teşekkür konuşması

Tuna, kendisini adaylığa layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, partisinin genel merkez yöneticilerine ve meclis üyelerine teşekkür etti.

Yapılan bu seçimde kendisine gösterilen güvene layık olmaya gayret edeceğini belirten Tuna, şunları kaydetti:

"İnşallah bundan sonra da hep beraber Ankaramıza güzel hizmetler noktasında el ele vererek birlikte çalışmayı düstur edineceğiz. Bütün kişi ve kurumların herkesin görüşleri, kanaatleri şehrimizin daha iyi noktalara gelmesi noktasında çok önemlidir. Akıl bedava, herkesin aklına ihtiyacım var. Dolayısıyla ortak akılla güzel hizmetlere vesile olacağımıza inanıyorum. Temel felsefemiz dürüst, şeffaf ve adil bir yönetim. Bu anlayışla hiç kimseye farklı muamele yok, kimseye zulüm de yok. Bizim uygulamalarımız bu yöndedir. Bu yönde de sizlerin de desteklerini her zaman yanımda göreceğime inanıyorum."

Tuna, teşekkür konuşmasının ardından makamına geçerek Ankara Büyükşehir Belediyesi Birinci Başkanvekili Ali İhsan Ölmez'den başkanlık mührünü aldı.

Tuna, daha sonra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya ve AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Partili belediye başkanları, bazı AK Parti milletvekilleri ile partililerin tebriklerini kabul etti.

Mustafa Tuna kimdir

Mustafa Tuna, 1957 Sivas'ın Şarkışla ilçesinde doğdu. 1980 yılında İstanbul Teknik Üniversitesinden İnşaat Mühendisi olarak mezun oldu. 1982 yılında, İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümünden Yüksek Mühendis unvanı aldı.

1982-1983 yıllarında ABD'de eğitim gördü. Bütün akademik gereklilikleri yerine getirerek "Atıksu Arıtma Tesisleri Maliyet İndeksi ve Debi Maliyet İlişkileri" konusundaki tez çalışmasını tamamlaması üzerine, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından 1995 yılında kendisine Doktor Yüksek Mühendis unvanı verildi.

1998 yılında, Su Kirlenmesi ve Kontrolü Bilim Dalında Üniversiteler arası Kurul tarafından Doçent unvanı verildi.

İTÜ Mezunları Eğitim Vakfının kurucu başkanı, İnşaat Mühendisleri Odası üyesi, Su Kirlenmesi Araştırmaları ve Kontrolü Türk Milli Komitesi üyesi olan Tuna, 2002 - 2007 yılları arasında Ankara Milletvekili olarak görev yaptı.

Tuna, bu süreç içerisinde AGİTPA Türk Grubu Üyeliğinde birçok uluslararası temaslarda bulundu.

Mustafa Tuna, 29 Mart 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde Sincan Belediye Başkanlığına seçildi.

AA