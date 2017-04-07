Ankara, ABD’nin Suriye Hamlesine 3 Ayrı Açıklamayla Destek Verdi

Dışişleri bakanlığı, Numan Kurtulmuş ve İbrahim Kalın yaptıkları açıklamalarda ABD’nin Suriye’de Esed rejimine ait kimyasal silah tesisini vurmasını olumlu gördüklerini kaydetti.

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Suriye'de rejimi hedef aldığı füze saldırısıyla ilgili "Operasyonu son derece olumlu karşılamaktayız. Benzer suçların cezasız kalmaması ve hesap verilebilirliğin tesis edilmesi yönünde atılacak adımlar Türkiye’nin tam desteğine sahip olacaktır" açıklamasını yaptı. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş da "Bunu olumlu karşılıyoruz" derken Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan da "Hava saldırısını, Esed rejiminin savaş suçlarına karşı verilmiş olumlu bir cevap olarak değerlendiriyoruz" açıklaması geldi. Kalın, "Benzer katliamların yeniden yaşanmaması için acilen uçuşa yasak bölge ve güvenli bölgenin hayata geçirilmesi gerekmektedir" ifadesini kullandı.

ABD'nin Humus'taki rejime ait askeri üsse düzenlediği füze saldırısının ardından Ankara'dan 3 ayrı açıklama geldi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "ABD'nin sabaha karşı rejimin Şayrat askeri üssüne yaptığı operasyonu son derece olumlu karşılamaktayız" denildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Suriye rejiminin insanlık vicdanı önünde ve ilgili uluslararası kuruluşların tespitleriyle sabit, altı yıldır gerek konvansiyonel, gerek kimyasal silahlarla işlediği insanlık ve savaş suçlarının son örneğini teşkil eden Han Şeyhun kimyasal saldırısı sonrasında, ABD'nin sabaha karşı rejimin Şayrat askeri üssüne yaptığı operasyonu son derece olumlu karşılamaktayız. Benzer suçların cezasız kalmaması ve hesap verilebilirliğin tesis edilmesi yönünde atılacak adımlar Türkiye’nin tam desteğine sahip olacaktır.

Rejimi halkına karşı sürdürdüğü terör ve toplu cezalandırma uygulamalarından alıkoyacak ve Suriye’de siyasi çözümün önünü açacak bir sürecin ilerletilmesi için 3 milyon Suriyeliyi barındıran bir ülke olarak uluslararası toplumla birlikte çalışmayı sürdüreceğiz."

Kurtulmuş: Olumlu

Saldırının ardından ilk açıklama Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş'tan gelmişti. FOX TV'ye konuşan Kurtulmuş saldırıyla ilgili olarak "Bunu olumlu karşılıyoruz" ifadelerini kullandı:

"Cumhurbaşkanımızın da açıkça ifade ettiği gibi biz sadece laf değil icraat görmek istiyoruz. Bu anlamda Amerika Birleşik Devletleri tarafından oradaki askeri üssün vurulması, yani kalkıp sivillerin üzerine ateş eden, muhtemelen kimyasal silahları sivillerin üstüne atan o askeri üssün vurulması önemlidir, anlamlıdır. Ama uluslararası camia, Esed rejiminin bu barbarlığına karşı tavrını çok net bir şekilde sürdürmelidir. Ta ki Esed rejimi artık halkına zarar veremez hale gelebilene kadar. Dolayısıyla bunu olumlu karşılıyoruz ama bunun sonunun gelmesinin ve Esed rejiminin tamamıyla uluslararası alanda cezalandırılmasının şart olduğunu düşünüyoruz."

Kurtulmuş, "Ümit ederim ki Amerika Birleşik Devletleri'nin bu operasyonu barışın sağlanmasına da katkı sağlar" diye konuştu:

"Bir an evvel Suriye'de önce Esed rejiminin bu barbarlığının durdurulması lazım. Bir an evvel Suriye'de başlatılmış olan barış sürecinin hızlandırılması ve empoze edilmiş bir barış değil, Suriye'de bu kadar acı çeken halkın bütün kesimlerinin kabul edebileceği adil bir barışın, kalıcı bir barışın sağlanması şarttır. Ümit ederim ki Amerika Birleşik Devletleri'nin bu operasyonu barışın sağlanmasına da katkı sağlar. Esed rejiminin artık bu barbarca adımları atmasının önüne geçer ve barış sürecinin teşvik edilmesini sağlar."

Kalın: Uçuşa yasak bölge ve güvenli bölge hayata geçmeli

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise, operasyonu, kimyasal saldırıya karşı olumlu bir cevap olarak nitelendirdi. İdlib'deki kimyasal saldırının benzerlerinin bir daha yaşanmaması için uçuşa yasak bölge ve güvenli bölgenin hayata geçmesi gerektiğini belirten Kalın, yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Amerika Birleşik Devleti tarafından Humus’ta bulunan Şaryat Hava Üssü’ne yönelik bu sabah gerçekleştirilen hava saldırısını, Esed rejiminin savaş suçlarına karşı verilmiş olumlu bir cevap olarak değerlendiriyoruz.

Salı günü İdlib’de yaşananlar, eli kanlı Esed rejiminin siyasi geçiş sürecini ve ateşkes çabalarını hiçe saydığını yeniden göstermiştir. Bu tür saldırılardan kaçan 3 milyon mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye olarak bu saldırıyı bir kez daha kınıyoruz.

Şaryat Hava Üssü’nün kullanılamaz hâle getirilmesi, sivillere yönelik kimyasal ve konvansiyonel saldırıların cevapsız kalmaması açısından önemli bir adımdır. Benzer katliamların yeniden yaşanmaması için acilen uçuşa yasak bölge ve güvenli bölgenin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Suriye’deki insani krizin sona erdirilmesi adına uluslararası toplumun birlik içinde hareket etmesi önem arzetmektedir."