Angola Yüzlerce Göçmeni Sınır Dışı Etti!

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde üst düzey emniyet yetkilisi Ivan Kongolo, 428 göçmenin Kongo Demokratik Cumhuriyeti-Angola sınırında yetkililere teslim edildiğini belirtti.

AA’da yer alan habere göre, Kongolo, “Angolalı yetkililer, ülkelerinde yasa dışı olarak yaşayan vatandaşlarımızı bize iade ettiler. Bu vatandaşlarımıza yardım ederek köylere yerleştireceğiz.” dedi.

Yema, Massabi, Chiobo ve Chingundo köylerinde yaşayan göçmenlerin tutuklandığını belirten Kongolo, tutuklananlardan bazılarının Angola’da “yasa dışı” madencilik faaliyetlerinde bulunduğunu kaydetti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde ordu ve militanlar arasında devam eden çatışmalar nedeniyle yüzlerce kişi komşu ülkelere göç etmişti.

Ülkenin Katolik Kilisesi’nin hazırladığı rapora göre, geçen sene ağustos ayından bu yana çatışma bölgesinde 3 bin kişi hayatını kaybetti, 1 milyon kişi de yerinden edildi.