Android Klavye Uygulaması Bilgilerinizi Çalıyor

Google Play Store’dan indirilebilen GO Keyboard uygulaması Android kullanıcıları tarafından oldukça yaygın olarak kullanılıyor. Özellikle emoji desteği nedeniyle sevilen uygulamanın bazı bilgileri şüpheli ‘IP’lere gönderdiği ortaya çıktı. AdGuard isimli reklam bloklama üzerine çalışan bir şirket, uygulamanın indirilmesi sırasında yaptığı testlerle doğruladı. Google tarafından ise konu hakkında bir cevap verilmedi.

TouchPal uygulaması üzerine başlatılan bir inceleme sırasında, karşılaştırma verisi oluşturmak için indirdikleri GO Keyboard’un, indirme işlemi sırasında oluşturduğu anormal web trafiği şüpheleri üzerine çekti. AdGuard yetkilileri bu anormal web trafiğinden ötürü bir inceleme başlattı ve ilginç sonuçlara ulaştı. Android versiyonu, Google hesabınız, cihazınızı hangi dilde kullandğınız ve ağ tipine kadar bir çok gerekli gereksiz bilgiyi size haber vermeden toplayan klavye uygulamasının, bu bilgileri düzinelerce 3. Parti ‘’tracker’’ ve reklam ağlarına gönderdiği anlaşıldı.

Google Play Store şartlarına göre, uygulamalar size sormadan bilgi toplayamaz ve 3. Parti ‘’tracker’’lara bilgi gönderemez. Market koşullarına uymamasının yanında, uygulamanın şüpheli seviyede bilgi toplaması ve bunu istenmeyen veritabanlarına gönderdiği çok açık olarak belirlenmiş. Şimdilik AdGuard yetkilileri Google’a detaylı bir rapor yazıldığını ancak Google’ın uygulamayı marketten kaldırmadığını söyledi. Bu yüzden resmi bir açıklama gelene kadar GO Keyboard uygulamasını kullanmamanızı öneriyoruz.

Kaynak: Yeni Şafak