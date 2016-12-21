Andrey Karlov Suikastinde İran’ın El-Nusra İftirası

​​​​​​​İran idlib'de yapacağı katliamlara zemin hazırlarken Büyükelçi suikastini El-Nusra (Şam'ın Fethi Cephesi) yaptı yalanını ortaya attı.

Esed, İran ve Rusya'nın Halep'te yaptığı katliamlar yetmiyormuş gibi İran ve Rusya medyası ana manşette Photoshopta hazirlanmiş sözde El-Nusra (Şamın Fethi Cephesi) beyanatını paylaşıp yeni bir yalana daha imza attı.

Yeniakit'in hazirlamış olduğu özel bir haberde Hizbullah'ın resmi sitelerinden olan El Nashra.com "Suikasti Şam'ın Fethi Cephesi'nin üstlendiğini duyurdu" başlığıyla ortaya bir de photoshopla yazılmış sahte bir beyanat koydular.

Açıklamanın ardından Rusya'nın Türkiye sözcüsü Sputnik haber sitesi Türkiye'ye Suikasti Şam'ın fethi cephesi'nin üstlendiğini duyurdu.

Yalan ise kısa sürede ortaya çıktı. İran destekli Hizbullah örgütünün sitesindeki sözde bildirinin bir Photoshop olduğu ortaya çıktı.

İran destekli Hizbullah'ın bu yalan haberi Suikastin izlerinin FETÖ'yü gösterdiği dönemde girmesi kafalarda soru işaretlerine yol açtı.

Katil Beşar Esed ve İran destekli teröristlerin Halep katliamı sonrası İdlib'e yönelecek olması ''yalan'' haberin maksadını da ortaya koydu.