Andrey Karlov Suikastinde İran’ın El-Nusra İftirası
Esed, İran ve Rusya'nın Halep'te yaptığı katliamlar yetmiyormuş gibi İran ve Rusya medyası ana manşette Photoshopta hazirlanmiş sözde El-Nusra (Şamın Fethi Cephesi) beyanatını paylaşıp yeni bir yalana daha imza attı.
Yeniakit'in hazirlamış olduğu özel bir haberde Hizbullah'ın resmi sitelerinden olan El Nashra.com "Suikasti Şam'ın Fethi Cephesi'nin üstlendiğini duyurdu" başlığıyla ortaya bir de photoshopla yazılmış sahte bir beyanat koydular.
Açıklamanın ardından Rusya'nın Türkiye sözcüsü Sputnik haber sitesi Türkiye'ye Suikasti Şam'ın fethi cephesi'nin üstlendiğini duyurdu.
Yalan ise kısa sürede ortaya çıktı. İran destekli Hizbullah örgütünün sitesindeki sözde bildirinin bir Photoshop olduğu ortaya çıktı.
İran destekli Hizbullah'ın bu yalan haberi Suikastin izlerinin FETÖ'yü gösterdiği dönemde girmesi kafalarda soru işaretlerine yol açtı.
Katil Beşar Esed ve İran destekli teröristlerin Halep katliamı sonrası İdlib'e yönelecek olması ''yalan'' haberin maksadını da ortaya koydu.
- Yorumlar 4
- ‘İran Şii Maskesiyle Neo-Pers Arayışta’Star gazetesinden Fadime Özkan, SETA Ortadoğu direktörlerinden Can Acun ile Halep’teki gelişmelerden hareketle Ortadoğu’yu konuşmuş.
- Singapur Eğitimde Nasıl Başarılı Oldu?Öğrencilerin uluslararası ölçekte fen, matematik ve okuma becerilerini ölçen en önemli sınavlardan PISA'da Singapur birinci olmakla kalmadı, Singapurlu her dört öğrenciden biri üst seviyede performans gösterdi.
- "HDP, PKK'sız Bir Gelecek Tahayyül Edebilmeliydi"Akademisyen Vahap Coşkun’a göre HDP de en başta PKK’nın hendek siyasetini yanlış buluyordu, ancak PKK eleştirileri ihanet olarak tanımlayınca HDP bunun karşısında duramadı.
- “PKK Demirtaş’ı Kurban Etti”Kürt siyasetinin önemli isimleri tutuklandıktan sonra, HDP ve PKK’dan yapılan çağrılara rağmen bölge halkı sokakta tepki göstermedi. Bir yoruma göre "PKK Demirtaş dahil Türkiye’de tüm güçleri Suriye için kurban etti."
- “Savaş Ölünce Değil, Düşmana Benzeyince Kaybedilir”Başkasına benzemeye çalışmak varoluşsal bir meseledir ve sonuçta kimliğin yok olmasına müncer olur.
- Cihada Herkesin Katılması Zorunlu mudur?Abdülhakim Beyazyüz, Cihad ve kıtal/savaş ile bağlantısı üzerine kaleme aldığı yazı dizisinin bu bölümünde "Cihad herkese zorunlu mudur?" sorusuna cevap arıyor.
- Vahye Uy ve Aklını KullanAkla sunulan bilgiler beşerden ise onun ilk adımı “şüphe ve araştırma” olacaktır; bu yüzden Allah Teâlâ yanılan kullarına “akıllarını niçin kullanmadıklarını, niçin şüphe edip araştırma yapmadıklarını soruyor, bunu yapmayanları kınıyor.
- Kur'an-ı Kerim’in Zahir ve Batın Anlamı Olabilir mi?Faruk Beşer, bugünkü yazısında Kur'an'ı Kerim'in ya zahir ya da batın anlama indirgendiğinde ortaya çıkabilecek tehlikelere dikkat çekmiş.
- Subhi Tufeyli: İran ve Hizbullah Siyonizmin Çıkarlarına Hizmet Ediyor!
- “Öğretmenlik Bölümlerine Başarı Sıralaması Şartı Getirildi”
- Elektrik Faturalarında Yeni Dönem
- Uşak Üniversitesi Rektörü Sait Çelik Gözaltına Alındı
- 24 Saat Boyunca Soğukta Bekletildiler!
- Katil Esed’in Hamisi İran Kasım Süleymani’nin Halep'te Olduğunu Doğruladı
- FETÖ Soruşturmasında 54 Gazetecinin Tüm Malvarlığına El Konuldu
- MEB, PISA 2015 Raporunu Açıkladı
- YGS ile Girilen Eğitim Fakülteleri LYS ile Öğrenci Alacak
- New York Savcısı: Müslümanları Fişlemeyi Bırakalım
- Ankara’da Çocuklar Halep İçin Seferber Oldu
- Çorum’da 20 Öğretmen Tutuklandı
- Subhi Tufeyli: İran ve Hizbullah Siyonizmin Çıkarlarına Hizmet Ediyor!
- 24 Saat Boyunca Soğukta Bekletildiler!
- Çorum’da 20 Öğretmen Tutuklandı
- Andrey Karlov Suikastinde İran’ın El-Nusra İftirası
- Esed’in Takvim Kızlarından Rus Kurtarıcılarına Teşekkürler!
- Pelikancı Cemil Barlas İle CHP’li Selin Böke’den Ortak Algı Hareketi
- Fırat Haber Ajansı’nın Müdürü Belçika’da Tutuklandı
- “Moskova Toplantısından Ne Çıktı?”
- Terörle Mücadele Adına Katliamcı Rejimi Kollamak!
- HDP'li Figen Yüksekdağ “Halkların Kardeşliği” İçin Taziyede Bulunmuş!
- Nusra Cephesi'nden 'Karlov Suikasti' Açıklaması
- Halepli Nofa Mıtar: Çocuklarımı, Torunlarımı Özlüyorum
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim