Anayasa Teklifinin 4. Maddesi 342 Oyla Kabul Edildi

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifinin dördüncü maddesi 342 oyla kabul edildi. Maddeyle, Cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimleri 5 yılda bir yapılacak.

TBMM Genel Kurulunda, ikinci tur görüşmeleri yapılan anayasa değişikliği teklifinin dördüncü maddesi 342 oyla kabul edildi.

Genel Kuruldaki gizli oylamaya 486 milletvekili katıldı. Oylamada 342 kabul, 138 ret oyu kullanıldı; 1 oy geçersiz, 4 boş oy, 1 oy çekimser çıktı.

Maddeyle, Anayasa'nın "TBMM'nin seçim dönemi" başlıklı maddesi, "TBMM ve cumhurbaşkanının seçim dönemi" olarak değişiyor.

Buna göre TBMM seçimleri 4 yılda değil, 5 yılda bir yapılacak. Cumhurbaşkanlığı seçimleri de TBMM seçimleri gibi 5 yılda bir olacak ve seçmenler iki seçim için aynı gün sandığa gidecek. Süresi biten milletvekili yeniden seçilebilecek.

Cumhurbaşkanı seçiminde birinci oylamada gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde, belirtilen usule göre ikinci oylama yapılacak.

Birinci tur oylamada dördüncü madde 343 kabul, 139 ret oyu almıştı. Oylamada 2 boş, 2 geçersiz oy çıkmıştı.