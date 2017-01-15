Anayasa Teklifinin 18. Maddesi Kabul Edildi

Anayasa değişikliği teklifine ilişkin 18'inci madde 344 oyla kabul edildi. Teklife ilişkin ilk tur oylama tamamlandı.

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifinin 1'inci turunda 18'inci madde 344 'evet' oyuyla kabul edildi.

Oylamada 131 ret oyu verilirken, 3 geçersiz, 2 boş, 1 çekimser oy çıktı.

Bu madde uyarınca, "Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesileceğine" dair hükmün kaldırılması, değişikliğin yayımı tarihinde; mevcut anayasada Bakanlar Kurulu, sıkıyönetim, tasarı, kanun hükmünde kararname, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ibarelerinin kaldırılmasına dair değişiklikler de TBMM ve cumhurbaşkanı seçimleri sonucunda cumhurbaşkanının görevi başladığı tarihte yürürlüğe girecek.