Anayasa Teklifinde İkinci Tur: On Birinci Madde Kabul Edildi
Anayasa değişiklik teklifinin 2.turunda 11. maddesi 342 evet oyuyla kabul edildi.
Teklifin 11'inci maddesine göre, TBMM, üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğu ile seçimlerin yenilenmesine karar verebilecek. TBMM genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılacak.
Cumhurbaşkanının, seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde TBMM genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılacak.
Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde cumhurbaşkanı bir kez daha aday olabilecek.
Seçimlerinin birlikte yenilenmesine karar verilen Meclisin ve cumhurbaşkanının yetki ve görevleri, yeni Meclisin ve cumhurbaşkanının göreve başlamasına kadar devam edecek. Bu şekilde seçilen Meclis ve cumhurbaşkanının görev süreleri de 5 yıl olacak.
AA
- Yorumlar 0
- Davutoğlu: Siyaseti Dizayn Etmeye ÇalışıyorlarAhmet Davutoğlu, “İlk tur tamamlandı, fire olmadığı ortaya çıktı. İkinci turda da hiçbir şekilde bir tereddüt AK Parti bünyesinde ortaya çıkmaz” dedi.
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
- İdlib Risk AltındaKızılay Başkanı Kınık, ateşkes kapsamı dışındaki grupların rejimle ve kendi aralarındaki çatışma riski nedeniyle İdlib'de yaşayanların diken üstünde olduğunu belirtti.
- ABD ile Rusya Arasındaki Siber SavaşABD ve Rusya arasındaki yeni krizin alanı siber dünya. Soğuk Savaşın bu yeni yansıma alanında hangi ülkenin ne yaptığını, krizin boyutlarını, uluslararası sisteme yansımaları…
- Şeriatla Hükmetmeyen Kâfir Olur mu?Hayrettin Karaman, “Şeriatla Hükmetmeyenler Kafir Olur mu?” sorusunu analiz etmiş.
- Müslüman, Dünyayı Yorumlamakla Değil Değiştirmekle MükelleftirMüslüman, dünyayı yorumlamakla değil değiştirmekle mükelleftir. Keza yorumlamak kolay, değişim için gayret göstermek zor olandır.
- “Savaş Ölünce Değil, Düşmana Benzeyince Kaybedilir”Başkasına benzemeye çalışmak varoluşsal bir meseledir ve sonuçta kimliğin yok olmasına müncer olur.
- Cihada Herkesin Katılması Zorunlu mudur?Abdülhakim Beyazyüz, Cihad ve kıtal/savaş ile bağlantısı üzerine kaleme aldığı yazı dizisinin bu bölümünde "Cihad herkese zorunlu mudur?" sorusuna cevap arıyor.
- Reina Failinin İlk Açıklamaları
- Selametin Değil Rezaletin Habercileri
- Gambiya'da Askeri Müdahale Başlattılar!
- Suriye’de Ateşkes: Esed Güçleri Doğu Guta’da 3 Sivili Daha Katletti!
- İslam İşbirliği Teşkilatı’ndan (İİT) Arakan Bildirisi
- 27 Mayıs Darbesi CIA Belgelerinde: CHP Biliyordu
- Erdoğan: FETÖ Operasyonu Bitmedi
- Tunus'ta OHAL Bir Ay Daha Uzadı
- Gazze'de Deniz Suyu Arıtma Tesisi Açıldı
- Yeni Torba Yasada Neler Var?
- Anayasa Teklifinde İkinci Tur: On Birinci Madde Kabul Edildi
- Anayasa Teklifinde İkinci Tur: Onuncu Madde Kabul Edildi
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- Fuat Uğur ve Cem Küçük’ün 3 Günlük Haksöz Tezviratı
- “28 Şubat'tan Bugüne: Kemalist Vesayet ve Değişimin Yönü”
- Ya IŞİD İddiasıyla Gözaltına Alınan Çeçenlerin IŞİD’le Alakası Yoksa?
- Erdoğan: Daha Bu Temizlik Yapılmış, Bitmiş Değil
- Esed’çi Hüsnü Mahalli’nin 7 Yıla Kadar Hapsi İstendi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: İtirafçılar Doğru Konuşmuyor
- Rusya: 'Biz Suriye'ye Girmesek Esed Rejimi Düşecekti'
- Kurgu ile Hakikat Arasında: 'Araplar Bizi Sırtımızdan Vurdu' Söylemi
- Demirtaş Midyat'taki Davadan Beraat Etti
- Saadet Partisi Anayasa Değişikliği Referandumunda “Hayır” Oyu Verecek
- Adem Özköse Kardeşimizin Dedesi Vefat Etti
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim