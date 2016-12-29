Anayasa Paketinde Bir Değişiklik Daha

»Ana Sayfa»Hukuk
29.12.2016 15:23
Anayasa Paketinde Bir Değişiklik Daha
Cumhurbaşkanı'na bürokrasi atamalarında geniş yetkiler veren 14. maddenin de teklif metninden düşürüleceği belirtiliyor.

Anayasa teklif paketinden 14. maddenin de çıkarılacağı belirtiliyor. Söz konusu madde Cumhurbaşkanı’na “devletteki üst düzey kamu atamalarıyla ilgili geniş yetkiler” getiriyordu.

Yeni Anayasa paketi toplamda 21 madde olarak komisyona gelmiş, metinden daha önce yedek milletvekilliğini düzenleyen kısım, dün de CHP'lilerin, “Cumhurbaşkanı'na eyalet kurma yetkisi veriyor” dediği madde çıkarılmıştı. 14. maddenin de düşürülmesi halinde teklif metnindeki madde sayısı da 18’e inecek.

  

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