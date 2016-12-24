Anayasa Maddelerinin Görüşmelerine Geçiliyor

TBMM Anayasa Komisyonu'nda anayasa değişikliği teklifinin maddelerinin görüşmelerine geçilmesi kabul edildi. CHP'lilerin itirazları ise komisyonda gerginlik yaşanmasına neden oldu.

TBMM Anayasa Komisyonu, anayasa değişikliği teklifinin tümü üzerindeki görüşmelerine 5. gününde devam ediyor.

AK Parti milletvekillerinin, geneli üzerindeki görüşmelerde yeterlilik önergesi vermesi üzerine teklifin maddelerine geçilmesi oylanarak kabul edildi.

CHP'li vekiller tartışma çıkardı

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve CHP milletvekilleri, bunun üzerine ayağa kalkarak itiraz etti.

Kanunların her yerde çiğnenebileceğini ancak hiç çiğnenmeyecek yerin Meclis olduğunu ifade eden Altay, "Geçmişte 4 artı 4 artı 4'e de böyle yapıldı, parlamento tarihinde kara gün olarak yazıldı. Önerge gelebilir. Baştan beri tutumunuz; biraz muhalefeti konuşturalım. Grup Başkanvekili olarak daha tümü üzerinde görüşlerimi belirtmedim. Yaptığınız siyasi eşkiyalıktır, gümrükten mal kaçırma mantığıdır." diyerek teklifin maddelerine geçilmesine karşı çıktı.

CHP'li Altay masadaki su şişesini fırlattı

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin, Altay'a laf atarak, yumruğunu bir kaç kez sıraya vurdu. Bunun üzerine Altay, "Bana lan deme... Bana mı diyorsun, senin Allah belanı versin..." diyerek, masadaki plastik su şişesini Yılmaztekin'e doğru fırlattı.

AK Parti'li milletvekilleri de Altay'a "Eşkiya sensin" diye karşılık verdi. AK Parti ile CHP'li milletvekilleri arasında karşılıklı laf atmaların devam etmesi üzerine Komisyon Başkanı Şentop, milletvekillerini sakin olması konusunda uyardı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da bu komisyonun aldığı karara eşkiyalık deme hakkına kimsenin sahip olmadığını belirtti. Elitaş, CHP milletvekillerinin yaptıklarının, alışkanlık olduğunu ifade ederek, herkesten fazla sakin olması gerekenin grup başkanvekili olduğunu kaydetti.

Altay, AK Parti'nin tahriklerine rağmen olay çıkmasına izin vermeyeceklerini kaydederek, "Elitaş sana da küfür etseler sinirlenir, su atarsın. Buraya kendime küfür ettirmeye gelmedim." dedi.

Üzgün de olduğunu dile getiren Altay, "Bu hamlenizi pazartesi bekliyordum acelenizi anlamadım." diye konuştu.

Şentop da tarihin en uzun süren geneli üzerindeki görüşmeler olduğunu kaydetti.

AA