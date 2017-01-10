Anayasa Görüşmelerine Geçilmesi 338 Oyla Kabul Edildi

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10.01.2017 01:10
Anayasa Görüşmelerine Geçilmesi 338 Oyla Kabul Edildi
TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin maddelerinin görüşmelerine geçilmesi, 338 oy ile kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti'nin anayasa değişiklik teklifinin maddelerine geçilmesi, 338 oyla kabul edildi.

Teklifin maddelerine geçilmesine dair gizli oylamada, 480 oy kullanıldı.

Teklifin maddelerine geçilmesi 338 oyla kabul edilirken, 134 milletvekili ret oyu verdi. Oylamada 2 oy çekimser, 5 oy boş kullanıldı, 1 oy da geçersiz sayıldı.

Teklifin maddelerine geçilmesinin 338 oyla kabulünü, AK Parti'li milletvekilleri alkışlarla karşıladı.

"Gizli oylama esasına uygun gerçekleştirildi"

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, anayasa değişiklik teklifinin maddelerine geçilmesine ilişkin gizli oylamanın esasına uygun olarak gerçekleştirildiğini söyledi.

Teklifin maddelerine geçilmesine ilişkin oylamanın ardından söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, çoğunluk partisine sahip milletvekillerinin neredeyse tamamının oy kabinlerine girmeden, dışarıdan ve göstererek oy kullandıkları savundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ise Meclis İçtüzüğü'ne göre, milletvekillerinin usulüne uygun şekilde oylamayı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Kameraman olmaya çok hevesli arkadaşlar canlı yayın alışkanlığını sürdürüyorlar. Gizliliği ihlal eden varsa burada çekim yapan milletvekilleridir." diye konuştu.

TBMM Başkanvekili Aydın da gizli oylamanın, esasına uygun olarak gerçekleştirildiğini ifade etti.

Oylama sonrası teklifin birinci maddesi okundu. Verilen aranın ardından hükümet ve komisyonun yerine oturmaması üzerine Aydın, bugün saat 15.00'te yeniden toplanmak üzere birleşimi kapattı.

Öte yandan, Başbakan Binali Yıldırım, Genel Kuruldan ayrılmadan önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile tokalaştı.

AA

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