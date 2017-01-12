Anayasa Değişiklik Teklifinin 4. Maddesi de Kabul Edildi

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12.01.2017 02:04
Anayasa Değişiklik Teklifinin 4. Maddesi de Kabul Edildi
Anayasa değişiklik Teklifinin dördüncü maddesi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde 343 'Evet' oyu ile TBMM'de kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin 1. Turunda dördüncü maddesinin 343 'Evet' oyu ile kabul edildi.

Söz konusu madde ile Anayasa'nın "TBMM'nin seçim dönemi" başlıklı maddesi, "TBMM ve Cumhurbaşkanının seçim dönemi" olarak değişiyor.

Değişiklik; seçimlerin 4 yılda değil 5 yılda bir yapılmasını, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin de 5 yılda bir olmasını ve seçmenlerin iki seçim için aynı gün sandığa gitmesini, süresi biten milletvekilinin yeniden seçilebilmesini, Cumhurbaşkanlığı seçiminde birinci oylamada gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde, belirtilen usule göre ikinci oylama yapılmasını öngörüyor.

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