Anayasa Değişiklik Kanunu Cumhurbaşkanlığına Gönderildi

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02.02.2017 20:53
Anayasa Değişiklik Kanunu Cumhurbaşkanlığına Gönderildi
"Cumhurbaşkanlığı sistemi"ni içeren, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Cumhurbaşkanlığına gönderildi.

18 maddelik KanunTBMM Kanunlar ve Kararlar Başkanlığınca son okumaları yapıldıktan sonra, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın tarafından imzalandı.

Kanuna göre, milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkarılacak, milletvekili seçilebilme yaşı 25'ten 18'e indirilecek.

TBMM ve cumhurbaşkanı seçimleri 5 yılda bir aynı gün yapılacak. Cumhurbaşkanı seçilen kişinin partisiyle ilişiği kesilmeyecek.

Cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde 5'ini alan partiler ile en az 100 bin seçmen aday gösterebilecek.

Cumhurbaşkanı hakkında, bir suç işlediği iddiasıyla TBMM üye tam sayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilecek.

Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, cumhurbaşkanı tarafından atanacak ve görevden alınacak. Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri ile teşkilat yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenecek.

TBMM, üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğu ile seçimlerin yenilenmesine karar verebilecek. TBMM genel seçimi ile cumhurbaşkanı seçimi birlikte gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanının, seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde TBMM genel seçimi ile cumhurbaşkanı seçimi birlikte yapılacak. Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis, seçimlerin yenilenmesine karar verirse cumhurbaşkanı bir kez daha aday olabilecek.

TBMM'nin bir sonraki seçimi ve cumhurbaşkanı seçimi, 3 Kasım 2019'da birlikte yapılacak. Anayasa Mahkemesinin üye sayısı 17'den 15'e düşürülecek.

Cumhurbaşkanının 15 günlük süresi bulunuyor

Cumhurbaşkanının kanunu onaylamak ya da iade etmek için 15 günlük süresi bulunuyor.

Cumhurbaşkanının kanunu onaylaması durumunda, kanun halkoyuna sunulmak üzere Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Halkoylaması, Anayasa değişikliği Kanununun Resmi Gazetede yayımını takip eden 60. günden sonraki ilk pazar günü yapılacak. Halkoylamasının 9 ya da 16 nisan tarihinde yapılması bekleniyor.

AA

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