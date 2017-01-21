Anayasa Değişikliğinin 14, 15, 16 ve 17. Maddeleri Kabul Edildi

»Ana Sayfa»Hukuk
21.01.2017 02:35
Anayasa Değişikliğinin 14, 15, 16 ve 17. Maddeleri Kabul Edildi
Meclis Genel Kurulu'nda ikinci turu gergin geçen anayasa değişiklik teklifinin görüşmelerine devam ediliyor. 14. madde 342, 15. madde 342, 16. madde 342, 17. madde 341 evet oyuyla kabul edildi.

342 evet oyuyla kabul edilen 14. madde, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun adını, Hakimler ve Savcılar Kurulu olarak değiştiriyor. 139 kişinin ret oyu verdiği, 3'er kişinin de boş ve geçersiz oy kullandığı madde, aynı zamanda üye seçimini de düzenliyor.

Son olarak TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin, bütçe ve kesin hesapla ilgili 15. maddesi görüşüldü. Maddenin oylamasında 342 evet, 141 ret oyu kullanıldı.

15. maddeye göre, kamu idareleri ve kamu iktisadi teşebbüsleri dışındaki kamu tüzel kişilerinin harcamaları yıllık bütçelerle yapılacak. Merkezi yönetim bütçesiyle verilen ödenek, harcanabilecek tutarın sınırını gösterecek. Harcanabilecek tutarın Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile aşılabileceğine dair bütçe kanununa hüküm konulamayacak. 

Teklifin 16. maddesi 342 kabul, 141 ret oyu aldı. Bu madde, Bakanlar Kurulu'nu kaldırıyor. "Sıkıyönetim", "Askeri Yargıtay", "Askeri Yüksek İdare Mahkemesi", "tasarı", "kanun hükmünde kararname" ibareleri de çıkarılacak. 

17. madde 341 kabul, 139 ret oyu aldı. Bu maddeye göre, TBMM'nin bir sonraki seçimi ve cumhurbaşkanı seçimi, 3 Kasım 2019 tarihinde yapılacak.

 

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