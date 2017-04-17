Anayasa Değişikliğine İlişkin 3 Madde Hemen Yürürlüğe Girecek

Anayasa değişikliğine ilişkin referandumdan “evet” çıktı. 18 maddenin içerdiği değişikliğin büyük kısmı bir sonraki genel seçimin yapılacağı 3 Kasım 2019’da yürürlüğe girecek. 3 madde ise hemen yürürlüğe girecek.

Dün akşam saat 17.00 itibariyle nihayete erdirilen anayasa değişikliğine ilişkin referandumdan resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 51,4 oranında “evet” oyu çıktı.

Halkın onayına sunulan söz konusu 18 maddenin içerdiği değişikliğin büyük bir kısmı 3 Kasım 2019’da yapılacak seçimlerden sonra yürürlüğe girecek. Ancak 3 madde ise hemen yürürlüğe girecek.

Yeni Şafak’ta yer alan habere göre, hemen yürürlüğe girecek maddeler şu şekilde:

Erdoğan’ın AK Parti’ye Dönüşünün Önü Açıldı

O düzenlemelerden en önemlisi, partili cumhurbaşkanlığı. Anayasa’nın 101. maddesi değiştirildi. O maddede yer alan “Cumhurbaşkanı seçilenin varsa partisi ile ilişiği kesilir.” ifadesi kaldırıldı. Yeni düzenleme ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kurucusu olduğu AK Parti’ye dönüşünün önü açıldı.

HSYK’nın Yapısı Değiştirilecek

Anayasa değişikliğiyle hemen hayata geçecek bir diğer düzenleme, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun yapısıyla ilgili. (HSYK) HSYK’nın adı, Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) olarak değişti.

Üye sayısı 23’ten 13’e, daire sayısı da 3’ten 2’ye düşecek. Adalet Bakanı ve müsteşarı kurulun doğal üyesi olarak kalacak. 4 üyeyi cumhurbaşkanı seçecek, 7 üye ise Meclis tarafından seçilecek.

Üyeler, 4 yıl için seçilecek, süresi biten üyeler bir kez daha seçilebilecek. Kurulun yeni üyeleri 30 gün içinde seçilecek.

Askeri Yargı Kaldırılıyor

Hemen yürürlüğe girecek son maddeye göre ise Anayasa Mahkemesi’ndeki 2 askeri üyenin görevine son verilecek. Üye sayısı 17’den 15’e indirilecek.