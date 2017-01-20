Anayasa Değişikliğinde 12 ve 13. Maddeler Kabul Edildi

»Ana Sayfa»Hukuk
20.01.2017 21:26
Anayasa Değişikliğinde 12 ve 13. Maddeler Kabul Edildi
Meclis Genel Kurulu'nda ikinci turu gergin geçen anayasa değişiklik teklifinin görüşmelerine devam ediliyor. 12. madde 342, 13. madde ise 343 evet oyuyla kabul edildi.

Anayasa değişiklik teklifinin Meclis Genel Kurulu'ndaki ikinci tur görüşmeleri, 12. maddeyle yeniden başladı.   12. maddeye 342 evet, 138 hayır oyunun yanı sıra 2'şer boş ve geçersiz oy da kullanıldı. Teklifin 12. maddesi, "olağanüstü hâl yönetimi" başlığı altında, cumhurbaşkanın olağanüstü hâl ilânını düzenliyor.

13. madde de 343 evet oyuyla kabul edildi. 136 kişi ret oyu verirken; 3 oy boş, 2 oy da geçersiz kullanıldı. Disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkemelerin kurulamayacağını düzenleyen 13. madde, ancak savaş halinde, askerlerin görevleriyle ilgili işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevli askeri mahkemelerin kurulabilmesini hükme bağlıyor.

İkinci tur görüşmeleri gergin geçiyor. Perşembe günü Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın teklife tepki olarak kendisini kürsüye kelepçelemesinin ardından çıkan kavga nedeniyle dört madde daha kabul edilebildi.

Perşembe günü ne kabul edildi?

Perşembe günü kabul edilen maddelere göre, "cumhurbaşkanının görev ve yetkilerine" ilişkin maddede değişiklik yapılıyor ve cumhurbaşkanına "devlet başkanı" sıfatı getiriliyor.

Cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanları atayacak ve görevlerine son verecek. Cumhurbaşkanı, seçildikten sonra bir veya daha fazla cumhurbaşkanı yardımcısı atayabilecek.

Cumhurbaşkanı hakkında, bir suç işlediği iddiasıyla TBMM üye tam sayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilecek.

Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilecek.

Kaynak: AA, Al Jazeera

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