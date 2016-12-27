Anayasa Değişikliği Teklifinin İlk İki Maddesi Kabul Edildi

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27.12.2016 01:08
Anayasa Değişikliği Teklifinin İlk İki Maddesi Kabul Edildi
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci ve ikinci maddeleri, TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edildi.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci ve ikinci maddeleri, TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edildi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop başkanlığında toplanan komisyon dünkü çalışmalarına birinci madde üzerinden başladı. Çalışmaların 12'nci saatinde birinci madde kabul edildi. Toplantının 15 saati aşan ve bugüne sarkan çalışmaları sonucu ise iki madde kabul edildi.

Komisyon, saat 14.00'te yeniden toplanarak çalışmalarına üçüncü maddenin görüşmeleriyle devam edecek.

Teklifin kabul edilen maddelerine göre, anayasanın "yargı yetkisi" başlığında değişikliğe gidilecek. Yargı yetkisinin Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılacağına dair hüküm, "bağımsız ve tarafsız" mahkemelerce kullanılacağı şeklinde değişecek.

Anayasada yasamayı düzenleyen "TBMM'nin kuruluşuna" dair 75'inci maddede düzenleme yapılarak, milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkarılacak.

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