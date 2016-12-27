Anayasa Değişikliği Teklifinin İlk İki Maddesi Kabul Edildi
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci ve ikinci maddeleri, TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edildi.
AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop başkanlığında toplanan komisyon dünkü çalışmalarına birinci madde üzerinden başladı. Çalışmaların 12'nci saatinde birinci madde kabul edildi. Toplantının 15 saati aşan ve bugüne sarkan çalışmaları sonucu ise iki madde kabul edildi.
Komisyon, saat 14.00'te yeniden toplanarak çalışmalarına üçüncü maddenin görüşmeleriyle devam edecek.
Teklifin kabul edilen maddelerine göre, anayasanın "yargı yetkisi" başlığında değişikliğe gidilecek. Yargı yetkisinin Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılacağına dair hüküm, "bağımsız ve tarafsız" mahkemelerce kullanılacağı şeklinde değişecek.
Anayasada yasamayı düzenleyen "TBMM'nin kuruluşuna" dair 75'inci maddede düzenleme yapılarak, milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkarılacak.
- Yorumlar 0
- ‘İran Şii Maskesiyle Neo-Pers Arayışta’Star gazetesinden Fadime Özkan, SETA Ortadoğu direktörlerinden Can Acun ile Halep’teki gelişmelerden hareketle Ortadoğu’yu konuşmuş.
- Singapur Eğitimde Nasıl Başarılı Oldu?Öğrencilerin uluslararası ölçekte fen, matematik ve okuma becerilerini ölçen en önemli sınavlardan PISA'da Singapur birinci olmakla kalmadı, Singapurlu her dört öğrenciden biri üst seviyede performans gösterdi.
- "HDP, PKK'sız Bir Gelecek Tahayyül Edebilmeliydi"Akademisyen Vahap Coşkun’a göre HDP de en başta PKK’nın hendek siyasetini yanlış buluyordu, ancak PKK eleştirileri ihanet olarak tanımlayınca HDP bunun karşısında duramadı.
- “PKK Demirtaş’ı Kurban Etti”Kürt siyasetinin önemli isimleri tutuklandıktan sonra, HDP ve PKK’dan yapılan çağrılara rağmen bölge halkı sokakta tepki göstermedi. Bir yoruma göre "PKK Demirtaş dahil Türkiye’de tüm güçleri Suriye için kurban etti."
- “Savaş Ölünce Değil, Düşmana Benzeyince Kaybedilir”Başkasına benzemeye çalışmak varoluşsal bir meseledir ve sonuçta kimliğin yok olmasına müncer olur.
- Cihada Herkesin Katılması Zorunlu mudur?Abdülhakim Beyazyüz, Cihad ve kıtal/savaş ile bağlantısı üzerine kaleme aldığı yazı dizisinin bu bölümünde "Cihad herkese zorunlu mudur?" sorusuna cevap arıyor.
- Vahye Uy ve Aklını KullanAkla sunulan bilgiler beşerden ise onun ilk adımı “şüphe ve araştırma” olacaktır; bu yüzden Allah Teâlâ yanılan kullarına “akıllarını niçin kullanmadıklarını, niçin şüphe edip araştırma yapmadıklarını soruyor, bunu yapmayanları kınıyor.
- Kur'an-ı Kerim’in Zahir ve Batın Anlamı Olabilir mi?Faruk Beşer, bugünkü yazısında Kur'an'ı Kerim'in ya zahir ya da batın anlama indirgendiğinde ortaya çıkabilecek tehlikelere dikkat çekmiş.
- İran, Barzani’ye Karşı KYB ile Goran’ı Birleştiriyor
- Orta Doğu'yu ve Dünyayı Değiştiren Yıl: 1516
- Suudi Arabistan’da Halep İçin Yardım Kampanyası
- Anayasa Değişikliği Teklifinin İlk İki Maddesi Kabul Edildi
- Eğitime Kar Engeli
- Yemen'de Halkın Yüzde 51'i Gıda Bulma Sıkıntısı Yaşıyor
- Sol-Faşistler Ankara Metrosunda Provokasyon Peşinde
- Bakanlığa Posta Koyan O Hakim Bakın Kim Çıktı?
- Ronaldo'dan Suriyeli Çocuklara: ‘Ünlü Bir Futbolcuyum Ama Kahraman Sizlersiniz’
- Kendisiyle Övünülen ‘Özel Kuvvetler’ İran’ın Yüzünü Kararttı!
- ‘Mezun Olmasına 3 Dersi Kalan Öğrenciler Artık Bir Dönem Daha Beklemeyecek’
- Rusya’nın Halep'e Gönderdiği İşgal Valisi de Balıklara Yem Olmuş!
- Sol-Faşistler Ankara Metrosunda Provokasyon Peşinde
- Bakanlığa Posta Koyan O Hakim Bakın Kim Çıktı?
- Kendisiyle Övünülen ‘Özel Kuvvetler’ İran’ın Yüzünü Kararttı!
- Aysel Tuğluk Gözaltına Alındı
- Gannuşi'den Irak ve Suriye'de Siyasi Çözüm Talebi
- İptal Edileceği Söylenen TEDES Cep Yakmaya Devam Ediyor
- Rusya’nın Halep'e Gönderdiği İşgal Valisi de Balıklara Yem Olmuş!
- TSK ve ÖSO el-Bab’ı Tamamen Kuşattı
- Dicle Üniversitesi Müslüman Gençliği Halep'e Ensar Oluyor
- Ronaldo'dan Suriyeli Çocuklara: ‘Ünlü Bir Futbolcuyum Ama Kahraman Sizlersiniz’
- Türkiye Halepli Muhacirler İçin Seferber Oldu
- Andrey Karlov Suikasti ve Bazı Sorular
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim