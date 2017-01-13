Anayasa Değişikliği Teklifinin 9. Maddesi de Kabul Edildi
TBMM Genel Kurulu’nda, anayasa değişikliği teklifinin “Cumhurbaşkanının cezai sorumluluğu”nu düzenleyen 9. maddesi görüşüldü.
AA’da yer alan habere göre, oylamada anayasa değişikliği teklifinin dokuzuncu maddesine 343 kabul, 137 ret oyu verildi. Ayrıca, 2 geçersiz oy, 3 de boş oy kullanıldı.
Söz konusu maddeyle, Cumhurbaşkanı hakkında, bir suç işlediği iddiasıyla TBMM üye tam sayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilecek. Meclis, önergeyi en geç bir ay içinde görüşüp ve üye tam sayısının beşte üçünün gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verecek.
Soruşturma açılmasına karar verilmesi hâlinde, Meclis’teki siyâsî partilerin, güçleri oranında komisyona verebilecekleri üye sayısının üç katı olarak gösterecekleri adaylar arasından her siyâsî parti için ayrı ayrı ad çekme suretiyle kurulacak 15 kişilik bir komisyon tarafından soruşturma yapılacak. Komisyon, soruşturma sonucunu belirten raporunu iki ay içinde Meclis Başkanlığı’na sunacak. Soruşturmanın bu sürede bitirilememesi hâlinde, komisyona bir aylık yeni ve kesin bir süre verilecek.
TBMM’nin Üçte İkilik Çoğunluğuyla Yüce Divan’a Sevk
Rapor, başkanlığa verildiği tarihten itibaren 13 gün içinde dağıtılacak, dağıtımından itibaren 10 gün içinde Genel Kurul’da görüşülecek. TBMM üye tam sayısının üçte ikisinin gizli oyuyla Yüce Divan’a sevk kararı alınabilecek. Yüce Divan yargılaması üç ay içinde tamamlanacak, bu sürede tamamlanamazsa bir defaya mahsus olmak üzere üç aylık ek süre verilecek, yargılama bu sürede kesin olarak tamamlanacak.
Hakkında soruşturma açılmasına karar verilen Cumhurbaşkanı, seçim kararı alamayacak. Yüce Divan’da seçilmeye engel bir suçtan mahkûm edilen Cumhurbaşkanı’nın görevi de sona erecek.
Cumhurbaşkanı’nın görevde bulunduğu sürede işlediği iddia edilen suçlar için görevi bittikten sonra da bu madde hükmü uygulanacak.
Partilerin Madde Hakkındaki Konuşmaları
Teklifin 9. maddesi üzerinde MHP Grubu adına söz alan İstanbul Milletvekili Celal Adan, Anayasa Komisyonu’nda MHP'nin önerilerinin dikkate alındığını belirterek, komisyon üyelerine teşekkür etti. Adan, “Türkiye’de iki yüzlü demokrasi anlayışı var. Buna öncülük yapanlar, kendilerini gözden geçirmeliler.” diye konuştu.
HDP Grubu adına konuşan Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan, anayasa teklifinin bir “dayatma” olduğunu ileri sürdü. Ertan, “HDP olarak bu sistem ilk dillendirildiğinden itibaren karşısındayız.” değerlendirmesinde bulundu.
CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, teklif ile Cumhurbaşkanı’nın yargılanmasının önüne bir “kalkan” konulduğunu öne sürerek, “Bu kadar uzun yazmanıza gerek yoktu, ‘Cumhurbaşkanı yargılanamaz.’ deyin, işin içinden çıkın.” dedi.
AK Parti Grubu adına konuşan Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Hayati Yazıcı, anayasa yapmanın önemli olduğunu belirterek, halk tarafından yapılması gerektiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı dâhil yargı yolunu açtıklarına işaret eden Yazıcı, “Bu anayasa değişikliğiyle Türkiye’nin kamu yönetimine, devlet yönetimine bir otoban oluşturuyoruz, hızlı, tempolu, güvenli yürüyüş sağlayacak bir otoban inşa ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun.” değerlendirmesini yaptı.
Konuşmalar sırasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Genel Kurul salonuna geldi.
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