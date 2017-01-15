Anayasa Değişikliği Teklifinde 14. Madde Kabul Edildi

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15.01.2017 00:26
Anayasa Değişikliği Teklifinde 14. Madde Kabul Edildi
Anayasa değişikliği teklifinin 14. maddesine 341 kabul, 133 ret oyu verildi.

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin 14. maddesine 341 kabul, 133 ret oyu verildi.

Madde, HSYK'nin yapısında değişiklik öngörüyor.

 

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