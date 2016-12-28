Anayasa Değişikliği: Kabul Edilen Maddelerle Neler Değişiyor?
Anayasa değişikliği ile ilgili görüşmeler 25 Aralık’ta başladı. AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop başkanlığında toplanan TBMM Anayasa Komisyonu’nda bugüne kadar 4 madde kabul edildi.
“Yargı Yetkisi” Başlığında ve Milletvekili Sayısında Değişiklik
AK Pari tarafından verilen 21 maddelik teklifin ilk 2 maddesi 26 Aralık’ta kabul edildi. Teklifin kabul edilen bu maddelerine göre, Anayasa’nın “yargı yetkisi” başlığında değişikliğe gidilecek. Yargı yetkisinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları adına “bağımsız” mahkemelerce kullanılacağına dâir hüküm, “bağımsız ve tarafsız” şeklinde değişecek. Anayasa’da yasamayı düzenleyen TBMM’nin kuruluşuna dâir 75’inci maddede düzenleme yapılarak, milletvekili sayısı 550’den 600’e çıkarılacak.
Seçilebilme Yaşında Değişiklik
3. madde milletvekili seçilebilme yaşının 25’ten 18’e indirilmesini öngörüyor. Maddenin ikinci fıkrasında yer alan “Yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanlar” ibaresi de “Askerlikle ilişiği olanlar” şeklinde değiştiriliyor.
Seçimler 5 Yılda Bir Olacak
Son olarak 4. madde de kabul edildi. 4. maddeye göre, Anayasa’nın “TBMM’nin seçim dönemi” başlıklı maddesi, “TBMM ve Cumhurbaşkanı’nın seçim dönemi” olarak değişiyor.
Seçimler 4 yılda bir değil, 5 yılda bir yapılacak. Cumhurbaşkanlığı seçimleri de 5 yılda bir olacak ve seçmenler, iki seçim için aynı gün sandığa gidecek.
Süresi biten milletvekili yeniden seçilebilecek.
Cumhurbaşkanlığı seçiminde birinci oylamada gerekli çoğunluğun sağlanamaması hâlinde belirtilen usûle göre ikinci oylama yapılacak.
“Doğuştan Türk” Şartı Kaldırılıyor
Öte yandan, geçtiğimiz gün bir araya gelen Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin görüşmesinin ardından, Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili önemli bir karar alındı. Buna göre, Cumhurbaşkanı seçilmesi konusundaki “doğuştan Türk” şartı kaldırılıyor. Cumhurbaşkanı’nın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması yeterli olacak.
“Yedek Milletvekilliği” Tekliften Çıkarıldı
Bu oylamanın ardından “yedek milletvekilliği” düzenlemesini içeren 5. madde, verilen önergeyle metinden çıkarıldı. Maddeyle, TBMM üyeliklerinde boşalma olması hâlinde ara seçime gidileceğine yönelik hükmün de kaldırılması öngörülüyordu.
Kaynak: Yeni Şafak
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