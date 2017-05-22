Anaokulu Öğrencileri Yetimler İçin Pazarcı Oldu

Trabzon’un Ortahisar ilçesindeki Çukurçayır Anaokulu’nun öğrencileri, İHH İnsani Yardım Vakfı’nın yetimler için yürüttüğü projeye destek amacıyla bir günlüğüne pazar esnafı oldu.

Okul yönetimince öğrencilerin hayatı daha iyi anlamaları ve tanımaları amacıyla hazırlanan “Çocuklar Hayatın İçinde Projesi” kapsamında okul bahçesinde kurulan pazar yerinde 220 öğrenci satış yaptı.

Satıştan elde edilen gelirin İHH’nın “Yetim Gülerse Dünya Güler Projesi”ne bağışlanacağı etkinlikte minik öğrenciler, yetim çocukların eğitim, giyecek ve yiyecek gibi ihtiyaçlarını karşılamak için tezgâh başına geçti.

Giydikleri önlük, şapka ve yöresel kıyafetlerle ilgi odağı olan çocuklar, pazara gelen anne, baba ve aile yakınlarına satış yaptı. Minik pazarcıları denetlemek için de polis kıyafeti giymiş bir öğrenci “Sırayı bozmayın.” gibi uyarılarda bulundu.

Minikler, pazarda meyve, sebze ile kuru gıdaların yanı sıra yöreye özgü mısır unu, fındık ve kara lahana gibi ürünleri de satmaya çalıştı.

Tezgâhların üzerinde yazan “Bu patatesi Facebook’ta bile beğendiler.”, “Kara lahana değil, kara sevda.”, “Bu fasulye 7,5 değil 4 lira, kaçırma.” gibi ifadeler dikkat çekti. Öğrencilerin ürünleri satmak için gösterdiği çaba takdir topladı.

“Minik Pazar Esnafımıza Teşekkür Ediyoruz”

Öğretmenlerden Elif Altuntaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İHH’nın 45 ülkede 636 proje ile 204 bin yetim çocuğa yaptığı desteğe katkı sunmayı amaçladıklarını söyledi.

Trabzon İHH İnsani Yardım Derneği gönüllülerinden Emine Yeni ise Çukurçayır Anaokulu’nun etkinliğinde yer aldıklarını ifade ederek, “Pazarın geliri dünya ve Türkiye’deki yetim çocukların yararına kullanılacak. Projemize destek verdikleri için öğretmenlerimize, velilerimize ve minik pazar esnafımıza teşekkür ediyoruz.” dedi.

Velilerinden Sertan Kavin ise “Yetim Gülerse Dünya Güler Projesi”ne destek amacıyla kızının pazarda satış yaptığını dile getirerek, “Kızım sınıf arkadaşlarıyla fasulye, pazı ve şeftali satıyor, destekte bulunmak için hepsinden aldık. Diğer çocuklardan da alışveriş yapacağız. İnşallah güzel bir para toplanır ve layık olduğu yere gider.” diye konuştu.

Minik pazarcılar Mina Albayrak, Zümra Balcı ve Alya Kavin, organik pazar kurup satış yaptıklarını belirterek, “Yetim kardeşlerimiz de bizler gibi istediklerini alsın diye kazandığımız parayı onlara hediye edeceğiz.” dedi.