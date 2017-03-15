Anadolu Üniversite'ne Yönelik FETÖ Operasyonunda 17 Tutuklama

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15.03.2017 03:15
Anadolu Üniversite'ne Yönelik FETÖ Operasyonunda 17 Tutuklama
FETÖ’nün Anadolu Üniversitesi yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 30 şüpheliden 17'si tutuklandı.

Eskişehir merkezli 5 ilde, FETÖ’nün Anadolu Üniversitesi () yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 30 kişi adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının 8 Mart'ta, AÜ bünyesindeki FETÖ üyesi öğretim kadrosunun yakalanması için başlattığı soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Eskişehir, Konya, Trabzon, Bursa ve Adana'da gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 3'ü profesör, 3'ü doçent, 6'sı yardımcı doçent, 15'i araştırma görevlisi ve 3'ü bilgisayar işletmeni 30 şüpheliden 6'sı savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Nöbetçi mahkemeye sevk edilen 24 şüpheliden 17'si tutuklandı, 7'si ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

AA

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