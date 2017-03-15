Anadolu Üniversite'ne Yönelik FETÖ Operasyonunda 17 Tutuklama
Eskişehir merkezli 5 ilde, FETÖ’nün Anadolu Üniversitesi (AÜ) yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 30 kişi adliyeye sevk edildi.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının 8 Mart'ta, AÜ bünyesindeki FETÖ üyesi öğretim kadrosunun yakalanması için başlattığı soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Eskişehir, Konya, Trabzon, Bursa ve Adana'da gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 3'ü profesör, 3'ü doçent, 6'sı yardımcı doçent, 15'i araştırma görevlisi ve 3'ü bilgisayar işletmeni 30 şüpheliden 6'sı savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Nöbetçi mahkemeye sevk edilen 24 şüpheliden 17'si tutuklandı, 7'si ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.
AA
- Yorumlar 0
- 'Sonucu, Endişeli Memnuniyetsizler Belirleyecek'Siyaset bilimci Prof. Dr. Tanju Tosun, referandumun en önemli belirleyicilerinin, düzenin endişeli memnuniyetsizleri olduğu kanısında. Tosun’a göre, parti sadakati zayıf hareketli seçmenlerin tutumu ve MHP seçmeninin stratejik oyları etkili olacak.
- 28 Şubat’tan 15 Temmuz’a: 'Adalet, Adalet, Adalet'28 Şubat’ın 20. Yıldönümü üzerine Al Jazeera’ye konuşan Ahmet Taşgetiren, "Kur’an’da şöyle der: ‘Bir topluma olan öfkeniz, kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin.’ Adalet, adalet, adalet diyelim" diye konuştu.
- Çeçenler ve 23 Şubat 1944 Sürgünü ÜzerineÇeçen Cumhuriyeti İçkerya Türkiye Fahri Konsolosu Ahmet Özdeş, Çeçenler ve 23 Şubat 1944 Sürgünü hakkında Yusuf Tunçbilek'in sorularını cevapladı.
- D. Mehmet Doğan: “Uyanmak Lazım, ‘Dil’ Elden Gidiyor”D. Mehmet Doğan, “Dil yanlışları günlük gazetelerde, televizyonlarda ve radyolarda almış başını gidiyor. Sosyal medya denilen ve kuşdili konuşulan mecrayı hiç kale almadan söylüyorum bunu. Silkinmemiz, kendimize gelmemiz lâzım.” dedi.
- Beşer İfadesi Kur'an'da Neden Kullanıldı?İnsanın yaratılış süreci tartışmaya açıktır. Tartışılamayacak olan husus ise, insanoğlunun bir amaca binaen, akıl ve irade sahibi olarak, Yüce Allah tarafından yaratıldığı ve tekrar ona hesap vermek üzere döneceği gerçeğidir.
- ‘Tevhitten Sonraki İlk Görev Servetin Adil Yönetimidir’Yazısında Kur’an’ın Tevhid’den sonra üzerinde en çok durduğu konunun servetin adil yönetimi olduğunu belirten Faruk Beşer, ilk inen sûrelerden hareketle buna örnekler veriyor.
- Kur’an-ı Kerim Anlaşılmak Zorunda mıdır?Kuranıkerim bize anlaşılmak zorunda olan bir nesne değildir, anlamak isteyen onunla barışık olmalı ve ümmetle kavgayı bırakmalıdır.
- Bilgi Kaynağı Olarak Nebevi SünnetŞüphesiz müslümanın, birçok kaynaktan bilgi edinmesi ve değişik alanlardaki farklı bilgileri Hz. Peygamber'in sünneti sayesinde öğrenmiş olması, insan aklı için pek çok yeni ufuklar açmıştır.
- ‘PYD/PKK, ENKS'nin Ofislerinin Çoğuna Kilit Vurdu'
- Köln'de 'Sözde Ermeni Soykırım Anıtına' Onay
- Anadolu Üniversite'ne Yönelik FETÖ Operasyonunda 17 Tutuklama
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- ÖSYM Yine Eline Yüzüne Bulaştırdı!
- Kamuoyu Bekliyor, İBB Susuyor!
- Batı'nın Utanç Günlükleri
- Kaya ve Himalaya Tuzu Daha mı Sağlıklı?
- “O Gece Hollanda Özel Timi’ne Ateş Etme İzni Verilmişti”
- Sağlık Bakanlığı Güvensiz Ürünleri Açıkladı
- Avrupa Adalet Divanı Başörtüsü Yasağını Meşrulaştırdı!
- “Filistinli Basil el-A’rac’ın Şehadeti”
- Kamuoyu Bekliyor, İBB Susuyor!
- Almanya ve Fransa'dan Hollanda'ya Destek
- Avrupa Adalet Divanı Başörtüsü Yasağını Meşrulaştırdı!
- ÖSYM Yine Eline Yüzüne Bulaştırdı!
- İran'da Muhalif Lider Kerrubi'nin Oğluna "Hapis Cezası"
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- “O Gece Hollanda Özel Timi’ne Ateş Etme İzni Verilmişti”
- Batı'nın Utanç Günlükleri
- Almanya’nın ‘Eski Türkiye’ Özlemi
- YGS'de Kopya Çekmeye Çalışan 5 Kişi Düzenekle Yakalandı
- The Times: Hollanda Tehlikeli Bir Yola Girdi
- Iraklı Kadın Parlamenterler: Çok Eşlilik Yasası Getirilsin
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim