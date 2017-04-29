Anadolu Ruhu, Dirilişin Mayasını Karıyor Adım Adım...

İnsanlık tarihindeki bütün büyük atılımlar, ruh atılımlarıdır.

Genelde medeniyet ölçeğinde, özelde, fikir, sanat, ahlâk ve siyasette gerçekleştirilen bütün atılımların gerisinde kanatlandırıcı bir ruh gizlidir.

Son bir kaç haftadır Anadolu'yu ve Balkanlar'ı dolaşıyorum karış karış...

Bu yolculuklarım, Mayıs ayı boyunca da sürecek...

Bugün Erzurum'da Kitap Fuarı'nda olacağım, sonra Yalova, Çankırı, Malatya ve Kocaeli var sırada nasipse...

RUH ATILIMI OLMADAN ASLÂ!

Ruh atılımı, önce bir heyecan dalgası oluşturur...

Sonra insanlık çapındaki bir fikri, ilmek ilmek örer koza gibi...

Son olarak da bu ruh ve fikir, hayata dönüşür, insanlara diriltici bir hakikat aşısı yapar...

Ruh atılımı, köklerle kurulan irtibatın muhkemliğinden doğar. Köklerle ne kadar muhkem irtibat kurulursa, göklerle o kadar muazzam ve muazzez bir râbıta gerçekleşir, yeryüzünde gökekini leziz meyveler yeşerir.

Ribatla çıkılan, irtibatla kurulan ve râbıtayla yoğrulan hakikat yolculuğu, ruh atılımıyla kanatlanır, herkesi kanatlandırır, insanlara umut ve ufuk sunar...

ANADOLU'NUN RUHU

İnsanlık, insanlığa yeniden hakikat aşısı yapacak, insanlığı yeniden adalet, hakkaniyet ve barışla buluşturacak ruh atılımına gebe. Bu ülke de, böylesi bir ruh atılımını hayata ve harekete geçirecek Hakikat'e...

Anadolu'da bir ruh var: Kanatlandırıcı bir ruh bu...

Keşfedilmeyi ve harekete geçirilmeyi bekleyen diriltici bir ruh.

Bir kaç aydır, Anadolu'yu karış karış dolaşıyorum yine.

SİİRT'İN RUH ÖNCÜLERİ

Anadolu turumuz Siirt'le başladı...

Siirt'e İsmail Demirci kardeşimin ve ekibinin düzenlediği Kitap Fuarı dolayısıyla gittim.

Fuarda tatsız bir hâdise yaşadık. Ne yazık ki, bu hâdise, bir anda sosyal medyada patlatıldı.

Gençlik Bakanı, Çağatay Kılıç, çalışmalarını takdir ettiğim bir bakan. Onun döneminde güzel adımlar atıldı.

Fuarda, 2 saat sürecek bir konferansım vardı. Konferansa henüz başlamıştım ki, bakanın koruması önüme bir not iliştirdi: “Konuşmanızı 10 dakika içinde bitirin. Bakanımız tören yapacak burada!”

Tabiî bu, şık olmayan bir davranış, salonu dolduran dinleyicilerce de hoş karşılanmadı.

Konuyu uzatmak istemiyorum. Ama hâdisenin bu yönü medyaya yansımadı. Ben de referanduma zarar vermesin diye, kendimi yıpratma pahasına da olsa sustum. Vebali büyük olacak böyle bir hâdisede konuşamazdım.

Kameraların gösterdiği 2 dakikalık bölüm, berbattı. Kameraların çekim yaptığını fark etmedim. Hiçbir insanla o kadar kaba saba konuşacak biri değilim. Ama oldu bir kere ve o görüntüler kurgulandı ve servis edildi.

Elbette fikrin bir haysiyeti vardı. Fikrin haysiyeti korunmalıydı. Fakat o şekilde değil elbette.

Tekrar özür dilerim kamuoyundan ve ilgili herkesten.

Bakanla, dertli, birikimli, kendisinden çok şey beklediğimiz Selim Cerrah kardeşimin aracılığıyla helalleştik daha sonra.

Bu konuyu yazmak istemiyordum yine de. Ama konu geldi oraya dayandı gördüğünüz gibi.

Kitap Fuarı'ndan sonra Türgev'de genç arkadaşlara bir konferans verdim. Siirt Türgev'in yöneticisi Birsen Gözlü Hanıma ve eşi Niyazi Bey'e gösterdikleri güzel evsahipliğinden ve gözdoldurucu çalışmalarından ötürü teşekkür ederim.

Akşam, İlim-Yayma'nın merkezinde, gece yarısına kadar süren, uzun soluklu, verimli bir sohbet gerçekleştirdik.

Ertesi gün, Siirt Üniversitesi'nde bir konferans verdim.

İlâhiyât Fakültesi'nin yetenekli, asil ve istikameti sağlam değerli dekanı Cemalettin Erdemci Hoca'ya ve üniversitenin diğer dertli hocalarına ve tabiî konferansı dikkatle takip eden, nefis sorular soran öğrenci kardeşlerime yürekten teşekkür etmek isterim.

Bu arada Siirt Kur'ân Kursları'nı ziyaret ettik teker teker...

İnanılmaz işler yapıyor, tek başına bir kurum gibi çalışıyor Ayhan Hoca. Okul öncesi ve orta dereceli öğrencilere İslâmî açıdan model alınması gereken muazzam bir eğitim veriyor.

Diyanet'in en iyi çalışmalarından birine imza atan “Ayhan Hoca'ya dikkat!” diyorum.

Siirt deyince Tillo gelir akla. Onlar muazzam bir direniş sergiliyorlar pozitivist eğitim sistemine karşı. Siirt'te bir ruh var. Bu ruhun gerisinde elbette Tillo'nun rolü çok büyük. Allah razı olsun onlardan.

BATMAN'IN GÜZEL İNSANLARI VE GENÇ UMUTLARI...

Siirt'ten sonra Sinan Demir kardeşimle Batman'a geçtik.

Eğitimde çok berbat durumdayız. Tayyip Bey'in eğitimde yaptığı en önemli atılımlardan biri, proje okullar. 50'ye yakın proje okul kuruldu ve bu okullar üzerinde çok titriyor Tayyip Bey.

Batman Fatıma Zehra Kız Anadolu bunlardan biri. En ümit vadedenlerinden biri hem de. Orada bir konferans verdim; “uçurdum” genç arkadaşları.

Okulda bir “çete” var. Onlar, büyük işler yapacaklar. Selam size genç arkadaşlar.

Batman İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran Hoca'yla ve ekibiyle güzel bir akşam geçirdik; birikimli, dertli biri ve güzel işlere imza atıyor Kurtaran Hoca.

Ertesi gün, Mostar Gençlik'in girişimiyle bir konferans verdim Batman Üniversitesi'nde. Mostar Gençlik ekibi, çok çalışkan.

Batman, güzel şehir. Canlı, diri, gelecek vadeden bir şehir. İslâmî birikimi de güçlü. Dert sahibi insanları var, güzel işlere imza atan güzel insanlar bunlar.

Milli Eğitim Müdürü Kurtaran Hoca'ya, Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Abdurrahman Yakut Hoca'ya, İl Milli Eğitim Avukatı dertli, derinlikli ve ufuk sahibi kardeşim Burhan Kavşut'a

Genç Tümsiad Başkanı Gökhan Başaran ve ekibine, tabiî Batman programını organize eden kabına sığmaz kardeşim Sinan Demir'e yürekten teşekkür ederim.

KAYSERİ'NİN YÜREK ÜLKESİ “ÇOCUKLARI”...

Bu Anadolu turumun son durağı Kayseri oldu.

Yürek ülkesinin çocuğu Serdar Tuncer Kardeşimle Talas Belediyesi'nin düzenlediği “Vatan Kalbe Düşünce” başlıklı bir program gerçekleştirdik. Program pürdikkat dinlendi. Salon yerinden kımıldamadan izledi saatlerde süren programımızı.

Kayseri, yürek ülkesinin çocuklarını her zaman göğsüne basmıştır.

Üstad Necip Fazıl, Büyük Doğu konferanslarını Kayseri'den başlatmış, Kayseri üstadı görkemli bir şekilde karşılamış, bağrına basmıştı.

Bize de kucak açan, güzel evsahipliği yapan Kayseri'li kardeşlerime ve Talas'ı neredeyse Kayseri'den ayrı/lacak bir şehre dönüştüren Talas Belediye Başkanı Mustafa Palandıoğlu'na yürek dolusu teşekkür ve muhabbetlerimi iletiyorum.

Gördüğünüz gibi Anadolu'da bir ruh var. Güzel insanlar diriliş tohumlarını ekiyorlar...

Bu ruhu tattırmaya devam edeceğim sizlere...

Yeni Şafak