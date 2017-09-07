Anadolu İmam Hatip Liselerine Sosyal Medya Dersi

Bu yıl Anadolu imam hatip liselerinde okutulacak “İslam Ahlakı” başlıklı ders kitabında öğrenciler, sanal ortam konusunda uyarıldı.

Karar gazetesinden Erol Metin’in haberine göre, söz konusu kitabın “Âdâb-ı Muâşeret” bölümünde “Medya ve Bilişim Âdâbı” başlığı altında, kitle iletişim araçlarından nasıl istifade edilmesi gerektiği üzerinde duruldu.

“Doğru Bilgi” Uyarısı

Kitapta, internet ve bilişim teknolojisinin bilgiye daha hızlı erişim konusunda katkı sağlamasına rağmen, bilginin doğruluğuna her zaman hizmet etmediğine dikkat çekildi.

Kitapta, “Kötü amaçlı birçok yazılım ve virüsler, tüketiciyi aldatmaya yönelik reklamlar, kişilerin mahremiyetini açığa vuran kötü niyetli paylaşımlar gibi birçok faktör insan yaşamını olumsuz etkilemektedir. Sosyal ağlarda insanlar, temel hak ve hürriyetlerden olan özel hayatın gizliliği ilkesini ihlal etmektedirler.” denildi.

“Zaman İsrafından Kaçının”

İnternetin son derece iyi bir seviyeye geldiği bu dönemde özellikle gençler arasında yaygın olan sosyal medya araçlarının bilinçli kullanılmadığının belirtildiği kitapta, “Kitle iletişim araçlarını kullanırken zaman israfından kaçınmalıdır. İnsanın kendisine, ailesine ve en önemlisi Allah’a karşı sorumlulukları olduğu unutulmamalıdır. Sanal ortamda gereksiz geçirilen vaktin, sorumlulukları yerine getirmeye engel olmamasına dikkat edilmelidir.” ifadelerine yer verildi.

“Gerçekte Haram Olan Sanalda da Haram”

Müslümanın her yerde sorumluluklarının bilinciyle hareket etmesi gerektiğinin altı çizilen kitapta, Twitter ve Facebook gibi sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlara dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

“Sanal dünyada söylediği sözlerin de hesabını vereceğini unutmamalıdır. Kendi adını kullanmadığı durumlarda bile sorumlu davranmalı, yalan söylememeli, kötü sözleri yaymamalı, sanal dedikodular yapmamalıdır. Allah’ın gerçek hayatta haram kıldığı her şeyin sanal hayatta da haram olduğunu bilmelidir. Cinsellik, alkol, şiddet içerikli yayınlardan uzak durmalıdır.”

“Paylaşımlar Allah Katında Silinmiyor”

Sosyal medyada yazılan, paylaşılan her şeyin bir sorumluluğunun bulunduğu vurgulanan kitapta, şu uyarılar da yer alıyor:

“Her paylaşımın Allah katında silinmediği unutulmamalıdır. Başkalarının bilgilerine izinsiz bir şekilde ulaşmaya çalışmak, işletim sistemlerine girmek kul hakkı ihlalidir. Bunun bir tür ‘meskene tecavüz’ olduğunu unutmamak gerekir. Sosyal ortamda gereksiz mesajlar göndermek ve insanları rahatsız etmek de aynı şekilde kul hakkına girer.”