‘Anadil Karşıtlığı’ Resmî İdeoloji Dayatmasıdır; Ama, Fıtrata Aykırı!

Selahaddin E. Çakırgil’in yorumu:

USA emperyalizminin DEAŞ’la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk’ün, ‘Suriye-İdlib'te terör örgütleri’ olarak nitelediği güçlerin mevcudiyetini Türkiye himayesinde gösterip yeni entrikalar peşinde olması ve PKK/YPG’yi en modern silahlarla boğazına kadar silahlandırması ve Barzanî’nin Kuzey Irak’da yapılacağını açıkladığı referanduma da ‘yeşil ışık’ yakıp, bir Kürd Devleti kurarak Ortadoğu’da yeni bir güç dengesi oluşturma yolundaki çabaları devam ederken..

Geçen hafta, Meclis’in tatile girmeden önceki son birleşiminde, Meclis Başk. Vekili Ahmet Aydın ile HDP m.vekili Meral Danış Beştaş arasında ilginç bir tartışma yaşanmış...

Bu tartışma konumuzla ilgili kısımları, Meclis tutanaklarına göre şöyle:

BEŞTAŞ: “(…)Herkes Kürtleri ve diğer farklılıkları türkleştirmeye çalıştı ama başaramadı. Bir kısmı asimile olmuş olabilir, ama ben kendi adıma söyleyeyim: Benim Kürt olmamı, ana dilimin Kürtçe olmasını bu tüzük değiştiremez. Sn. Meclis Başkanvekili 'eşitiz' dedi. Eşit değiliz. Mâdem eşitiz, neden benim çocuklarım ana dilinde eğitim göremiyor?"

AHMET AYDIN: "Sn. Beştaş, ben de kayıtlara geçsin diye söylüyorum. Annem Kürt, babam Kürt, ana dilim Kürtçe, Türkçeyi sonradan öğrendim. Hiçbir zaman Kürtlüğümü inkar etmedim, ama hiçbir zaman hayatımda Kürtçü de olmadım. Kürt olmak ayrı, Kürtçü ya da Türkçü olmak farklı bir şey. Bir zamanlar Beyaz Türkler vardı, kendilerinden başkasını Türk saymazlardı, ama görüyorum ki şimdi de beyaz Kürtler var, kendilerinden başkasını Kürt saymıyorlar."

BEŞTAŞ: "Hakları savunmuş olmak Kürtçü olmak anlamına gelmez."

AYDIN: "... Türk olmak, Kürt olmak hiçbirimizin elinde değil. Ben insanım diyorum, elhamdülillah Müslümanım diyorum. Gerisi hikaye.."

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