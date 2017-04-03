Ana Muhalefet Lideri Yalan Konuşmuyor mu?
Selahaddin E. Çakırgil’in yorumu:
12 Eylûl 1980 Askerî Darbesi’nin silah zoruyla kabul ettirdiği 1982 Anayasası’ndaki Hükûmet etme yönteminin bazı maddelerinde, özellikle de Hükûmet’in, doğrudan halkın seçtiği Cumhurbaşkanı’nca kurulmasını öngören değişiklikler için 16 Nisan’da yapılacak olan referandum etrafında, tabiatiyle olumlu veya olumsuz görüşler belirtenler olacaktı.
Ancak, yapılmak istenen bu değişikliklerin halka anlatılması adına, onların olumsuz yönlerinin değil de, doğru olmayan şeylerin söylenmesi ve bunun hele de ana muhalefet lideri durumunda olan kişi tarafından ısrarla dile getirilmesi, ülke için gerçekten de bir talihsizliktir.
Sözkonusu kişinin söyledikleri, ekranlardan bütün ülkeye de yansıtılıyor. ‘Yüzlerce maddeden değil, sadece 18 maddeden söz ediyorum.. O kadar zor değil.. Geliniz, bunları okuyup ülkemize, çocuklarımızın geleceğine neler getirdiğini anlayalım.’ diyor..
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