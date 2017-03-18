Amerika’nın Cami Katliamındaki “El Kaide” İddiası Asılsız Çıktı

ABD’nin Suriye’de “El Kaidecilerin toplanma alanı” olduğu iddiasıyla namaz vaktinde vurduğu camide, radikal görüşlere mesafesiyle bilinen Tebliğ Cemaati mensuplarının bulunduğu ortaya çıktı.

Suriye’de namaz esnasında katliam Halep ilinin batısındaki Etarib ilçesinin Cine köyüne ulaşan AA muhabirinin bildirdiğine göre, ABD savaş uçaklarının dün akşam hedef aldığı camide ağırlıklı olarak Tebliğ Cemaati adlı oluşumun mensupları bulunuyordu.

Mensuplarının büyük bölümü Halep’in batı kırsalında yaşayan Tebliğ Cemaati, her hafta perşembeyi cumaya bağlayan gece, yatsı namazının ardından bölgedeki bir camide toplantı düzenliyor.

Tebliğ Cemaati mensupları, dün akşam da Cine köyündeki Hazreti Ömer Camisi’nde yerel halkla bir araya geldi. Daha önce köy halkına yapılan duyuruya göre, yatsı namazının ardından cemaatle sohbet yapılması planlandı. Ancak ABD ordusu, askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgede, cemaatin en yoğun şekilde bir arada olduğu namaz anında camiyi vurarak enkaza çevirdi.

AA’ya saldırının hemen ardından bilgi veren sivil savunma yetkilileri, camide 200-300 kişi bulunduğunu, en az 58 sivilin hayatını kaybettiğini, cemaatin büyük bölümünün ise enkaz altında kaldığını bildirmişti.

Bu arada, Etarib Sivil Savunma ekibi yetkilisi Mustafa Ubeyd, AA’ya internet üzerinden ses kaydı göndererek açıklama yaptı. Ubeyd, şunları söyledi: “Saldırıdan 5 dakika sonra olay yerine ulaşmıştık. Gittiğimizde insanlar yerlerde yatıyordu. Birçoğunun uzuvları kopmuştu. Saldırıya şahit olanlardan öğrendiğimize göre, uçaklar ilk anda camiye 3 bomba atmış. Dışarıya çıkmaya çalışanların üzerine de dördüncü bombayı atmışlar.”