'Amerikan ve Rus Askerleri Münbiç'te Birlikte Devriye Geziyor'

»Ana Sayfa»Suriye
07.03.2017 16:24
'Amerikan ve Rus Askerleri Münbiç'te Birlikte Devriye Geziyor'
PYD/PKK’ya kol kanat geren ABD ve Rusya, Münbiç sokaklarında birlikte devriye geziyor!

Timetürk sitesinin İngiliz The Times gazetesi’ne dayandırdığı habere göre Amerikan ve Rus birlikleri Münbiç ilçesinin kenar mahallelerinde birlikte devriye geziyorlar.

'Rus ve Amerikan güçleri Suriye'de orta yol buldu' başlığını kullanan gazeteye göre, söz konusu adım İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana süper güçlerin savaş alanında yaptığı en yakın işbirliği.

Gazetenin Orta Doğu muhabiri Richard Spencer imzalı haberde ABD ve Rus askerlerinin Türkiye sınırından sadece 21 kilometre uzaktaki Münbiç'in batısındaki birliktelik anlatıldı.

SADECE 10 KM

Habere göre iki ülke birlikleri arasında yalnızca 10 kilometre var ve iki ülke bölgedeki güçlerin birbirleriyle savaşmalarını önlemek için orada.

"İki ülke birlikleri de gövde gösterisi yaparak bayraklarını dalgalandırıyor. Teorik olarak, rakip Kürtler ile Türkiye'nin desteklediği milisler arasında tampon görevi görüyorlar. Ancak bu durum aynı zamanda, Donald Trump döneminde ABD ve Rusya arasındaki yeni jeo-stratejik yakınlığı gösteriyor. Bir zamanlar sıradan bir yer olan Münbic, şimdi Suriye'nin çok taraflı sorununda stratejik bir kavşakta bulunuyor. Burası Suriye rejiminin, Türkiye'nin, Arap isyancıların ve Kürtlerin hedefi. Rusya rejimi destekliyor. ABD ise YPG liderliğindeki yerel milislerin oluşturduğu ittifaka destek veriyor. Türkiye, ABD'nin NATO'daki müttefiki. YPG, PKK'nın Suriye'deki kolu. Türkiye, aynı zamanda PKK ile savaşıyor."

"RUSYA YARDIM DAĞITIYOR"

Haberde ayrıca Esed ordusu ile birlikte Münbiç'in batısındaki bazı köylere giren Rus birliklerinin insani yardım taşıdığı, bazı köy sakinlerinin bu durumu ironik bulduğu yazıldı.

"Ebu El Kahf köyünden Muhammed El Hamadeh adlı bir doktor 'Rus jetleri 26 Şubat'ta o dönem IŞİD'in kontrolündeki köyümüzü bombaladı. 10 yaşındaki kızımı öldürdüler' diyor."

 

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