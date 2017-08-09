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  3. Amerikan Rüyasına Ağıt - Bölüm 2

Amerikan Rüyasına Ağıt - Bölüm 2

Noam Chomsky'nin yorumuyla Amerika'daki zengin sınıfın servetlerini nasıl elde ettikleri ve bunun kontrolünü nasıl sağladıklarına yönelik belgesel film.

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