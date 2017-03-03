Amerikan Koalisyonu Rakka’da Yine Sivilleri Katletti!

»Ana Sayfa»Suriye
03.03.2017 20:21
Amerikan Koalisyonu Rakka’da Yine Sivilleri Katletti!
​​​​​​​ABD'nin, Rakka'ya düzenlediği hava saldırılarında 12 sivil katledildi.

HAKSÖZ HABER

Amerikan jetlerinin Rakka yakınındaki Tabka bölgesine yaptığı hava saldırılarında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 12 sivil katledildi.

Bölgeyi elinde tutan IŞİD ile Amerikan desteğiyle ilerlemeye çalışan SDG kamuflajlı PYD/YPG güçleri arsında yoğunlaşan çatışmalara havadan müdahale eden Amerikan ordusu terörist diye Suriyeli sivilleri vurmayı sürdürüyor. 

Bu arada IŞİD militanları Rakka’nın doğusundaki Şuhamiye ve Sukkar köylerinde kontrolü yeniden ele geçirdiler. Bombalı araçlarla düzenlenen saldırılar sonrasında köylere girmeyi başaran IŞİD militanlarının çok sayıda SDG’liyi öldürdüğü öğrenildi.

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