Amerikan Koalisyonu Rakka’da Yine Sivilleri Katletti!
ABD'nin, Rakka'ya düzenlediği hava saldırılarında 12 sivil katledildi.
HAKSÖZ HABER
Amerikan jetlerinin Rakka yakınındaki Tabka bölgesine yaptığı hava saldırılarında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 12 sivil katledildi.
Bölgeyi elinde tutan IŞİD ile Amerikan desteğiyle ilerlemeye çalışan SDG kamuflajlı PYD/YPG güçleri arsında yoğunlaşan çatışmalara havadan müdahale eden Amerikan ordusu terörist diye Suriyeli sivilleri vurmayı sürdürüyor.
Bu arada IŞİD militanları Rakka’nın doğusundaki Şuhamiye ve Sukkar köylerinde kontrolü yeniden ele geçirdiler. Bombalı araçlarla düzenlenen saldırılar sonrasında köylere girmeyi başaran IŞİD militanlarının çok sayıda SDG’liyi öldürdüğü öğrenildi.
- Yorumlar 0
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
PYD/PKK, ENKS'nin Bürolarını Ateşe VerdiPYD/PKK'nın, Haseke'ye bağlı Kamışlı'daki Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) çatısı altındaki parti binalarını basıp ateşe verdiği belirtildi.
Amerikan Koalisyonu Rakka’da Yine Sivilleri Katletti!ABD'nin, Rakka'ya düzenlediği hava saldırılarında 12 sivil katledildi.
Münbiç'te Panik, ABD Askeri Unsurları Cerablus Sınırına KaydırıldıFırat Kalkanı Harekatı'nın Münbiç'e yönelme ihtimalinden ötürü, ilçede bulunan PYD/PKK, Beşşar Esed rejimiyle işbirliği yaparak Türkiye'ye karşı yeni bir plan sahneliyor.
Rusya Münbiç'te PYD-Esed Ortaklığını İlan Etti!Münbiç'in batısına rejim güçlerinin yerleşeceğini açıklayan emperyalist Rusya, böylelikle Türkiye’nin PYD/PKK’ya yönelik muhtemel harekatının önüne geçmeye çalışıyor.
Çavuşoğlu: Esed Rejimi Geçici Sınırın Kuzeyine GeçmeyecekÇavuşoğlu, PYD'nin Menbic'de bazı bölgeleri Esed rejimine teslim edeceğini iddialarını yalanladı ve "Rusya ile bir anlaşma yaptık. Oradaki yolu bir geçici sınır olarak gördük. Onlar kuzeye geçmeyecek. Ilımlı muhalefet de güneye geçmeyecek" dedi.
RÖPORTAJ
- 28 Şubat’tan 15 Temmuz’a: 'Adalet, Adalet, Adalet'28 Şubat’ın 20. Yıldönümü üzerine Al Jazeera’ye konuşan Ahmet Taşgetiren, "Kur’an’da şöyle der: ‘Bir topluma olan öfkeniz, kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin.’ Adalet, adalet, adalet diyelim" diye konuştu.
- Çeçenler ve 23 Şubat 1944 Sürgünü ÜzerineÇeçen Cumhuriyeti İçkerya Türkiye Fahri Konsolosu Ahmet Özdeş, Çeçenler ve 23 Şubat 1944 Sürgünü hakkında Yusuf Tunçbilek'in sorularını cevapladı.
- D. Mehmet Doğan: “Uyanmak Lazım, ‘Dil’ Elden Gidiyor”D. Mehmet Doğan, “Dil yanlışları günlük gazetelerde, televizyonlarda ve radyolarda almış başını gidiyor. Sosyal medya denilen ve kuşdili konuşulan mecrayı hiç kale almadan söylüyorum bunu. Silkinmemiz, kendimize gelmemiz lâzım.” dedi.
- Kul Sadi Yüksel: “Şirkin Her Türlüsünü Reddetmek, Tevhid'in Gereğidir!”Yeni Akit gazetesinden Ziya Gündüz, Kul Sadi Yüksel ile yeni çıkan “Tevhid ve Ahlak” kitabı çevresinde bir röportaj gerçekleştirdi.
KURAN ÇALIŞMALARI
- Kur’an-ı Kerim Anlaşılmak Zorunda mıdır?Kuranıkerim bize anlaşılmak zorunda olan bir nesne değildir, anlamak isteyen onunla barışık olmalı ve ümmetle kavgayı bırakmalıdır.
- Bilgi Kaynağı Olarak Nebevi SünnetŞüphesiz müslümanın, birçok kaynaktan bilgi edinmesi ve değişik alanlardaki farklı bilgileri Hz. Peygamber'in sünneti sayesinde öğrenmiş olması, insan aklı için pek çok yeni ufuklar açmıştır.
- Kur'an’ı Anlama Yolunda Tarihselci Metoda İtirazİlahiyatçı Ali Rıza Demircan, Diyanet İşleri eski Başkanı Ali Bardakoğlu'nun, 'Kayıt Dışı Din' başlıklı makalesine ilişkin değerlendirmede bulundu.
- Abdullah Muhaysini’den Namaz Üzerine NasihatlarTahrir Eş-Şam kadılarından Dr. Abdullah Muhaysini’den Namaz üzerine nasihatlar…
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- Neden Hala İçerideler?
- Anlaşılan Seçim Kampanyasında Irkçılık Para Yapıyor!
- ABD, Rusya, İran ve Esed’in Suriye’deki Konuşlanma Biçimleri
- Rusya Münbiç'te PYD-Esed Ortaklığını İlan Etti!
- Çavuşoğlu: Esed Rejimi Geçici Sınırın Kuzeyine Geçmeyecek
- “Sosyal Medya, Genç Nesilleri Yalnızlaştırıyor”
- Kuşatma Altında Protesto Eylemi Olarak Hiciv
- Erciyes Üniversitesi’nde Derdest Belgeselinin Gösterimi Yapıldı
- İstanbul Adliyesi'ne Yolsuzluk Operasyonu: 18 Gözaltı
- PKK’lı Militanlarla Suriyeli Peşmergeler Sincar’da Çatıştı
- Başakşehir İmam-Hatip Okulları Ümmet ile Dayanışma Gecesi Düzenledi
- Alman Okulunda Namaz Yasağı!
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kültürel Sığlaşma' Uyarısı
- TÜBİTAK'ta Bin 846 Çalışanın İşine Son Verildi
- İnsan Hakları Gruplarından BM'ye Myanmar Çağrısı
- Anlaşılan Seçim Kampanyasında Irkçılık Para Yapıyor!
- Münbiç'te Panik, ABD Askeri Unsurları Cerablus Sınırına Kaydırıldı
- Bazılarının Susması Konuşmasından Daha Hayırlı Olabilir!
- PYD-Esed, ABD-Rusya Ortaklığı Münbiç’te Tescillendi!
- Barbaros Şansal Tahliye Edildi
- Evlilik Programlarına Yine Para Cezası Verildi
- 'Kararsızlar'a Yüklenmek Kime Ne Yarar Sağlar?
- Esed’in Bölge Komutanı Bilal İbrahim Mübarek Öldürüldü!
Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim