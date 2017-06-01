Los Angeles’taki evinin kapısına sprey boyayla, ABD genelinde siyahlara karşı ırkçı hakaret olarak kabul edilen bir kelime yazılan NBA (Amerikan Ulusal Basketbol Ligi) oyuncusu LeBron James, ilk kez olayla ilgili olarak konuştu.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, San Francisco’da NBA final serisinin ilk maçına hazırlanan James, “Ne kadar çok paranız, ününüz olursa olsun, ne kadar çok insan size hayran olursa olsun Amerika’da siyah olmak hâlâ zor.” dedi.

Cleveland Cavaliers’ın oyuncusu James, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Irkçılık dünyada hep var olacak, Amerika’nın da bir parçası. Özellikle Afrika kökenli Amerikalılar bunu her gün yaşıyor. Afrika kökenli Amerikalılar olarak burada kendimizi diğerleriyle eşit hissedebilmemiz için daha çok yol katetmemiz gerek.”

Polis, Güvenlik Kayıtlarını İnceliyor

James’in evinin kapısına yazılan duvar yazısı, çarşamba sabahı yerel saatle 06.45 sularında fark edildi.

Los Angeles polisi, çarşamba sabahı kendilerine bildirilen duvar yazısını yazanları bulmak için çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceliyor.