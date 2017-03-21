Amerika ve Rusya’nın Suriye'de İşgal ve Katliam Yarışı

Yazısında Suriye’de işlenen insanlık suçlarına dikkat çeken Kenan Alpay, son olarak Amerika’nın Halep’te gerçekleştirdiği cami katliamı üzerinden değerlendirmelerde bulunuyor.

Kenan Alpay’ın yazısından bir bölüm şöyle:

Amerika ve Rusya’nın İşgal ve Katliam Yarışı

Suriye’deki son katliam Amerikan ordusu tarafından icra edildi. Kısa bir süre sonra da her zamanki pişkinlikle bombalı saldırı kabul edildi. Halep’te Etarib’e bağlı Cina köyünde her hafta perşembeyi cumaya bağlayan gece yatsı namazından sonra sohbet yapmak üzere toplanan yaklaşık 300 kişilik cemaatin üzerine Amerikan savaş uçakları üç ayrı bomba attı. Çöken camiden kaçmaya çalışanların üzerine bir bomba daha fırlattı savaş uçakları. CENTCOM’un 70’den fazla Müslümanın secdedeyken vahşice hayatına son veren katliamı meşrulaştırma gerekçesi hazırdı: “Terörist El Kaide’yi vurduk.” Bu klişe gerekçeden sonra zaten başta uluslararası kuruluşlar olmak üzere kimsenin paramparça edilen onca insanın acılarına dönüp bakmasına hacet kalmıyor.

Camileri, okulları, hastaneleri, fırınları, mülteci kamplarını hatta taziye mekânlarına bombalar yağdırmak, çocuk, kadın, ihtiyar ayrımı yapmaksızın katliamlara girişmek hususunda Amerika ve Rusya arasında resmen bir yarış yaşanıyor. Suriye bu katliam yarışının en geniş sahası olarak yanı başımızda inim inim inliyor. Bu yarış Suriye’deki katliam haberlerini adeta sıradanlaştırıyor.

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