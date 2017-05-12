Kenan Alpay’ın yazısından bir bölüm:

Amerika-PKK İttifakına Karşı Türkiye’nin Seçenekleri

Türkiye ve Amerika arasındaki ilişkilerin hızla krize doğru sürüklendiği üzerinde neredeyse geniş bir ittifak var. Diplomatik münasebetler, üst üste bir araya gelen heyetler ve yapılan tafsilatlı beyanlar derinleşen krizin önünü almakta yetersiz kalıyor. Çünkü Irak ama hassaten Suriye politikasında Amerika’nın aldığı askeri ve siyasi pozisyon Türkiye ile taban tabana zıtken adeta PKK’yı dar-uzun bir bölgede kanton ve tampon bir karakol olarak tahkim etmeye endekslenmiş bir durumda.

Obama yönetiminin yürüttüğü Suriye politikasını Trump’ın Türkiye lehine ciddi bir şekilde değiştireceğine dair beklentilerin ne kadar temelsiz ve tutarsız olduğu son haftalarda iyiden iyiye netleşiyor. Her yönüyle ırkçı-ayrımcı ve de özellikle İslam-Müslüman düşmanı Trump’ın salt ‘iş adamı’ kimliği ve yerleşik düzenle yaşadığı çelişkiler dolayısıyla Türkiye’nin bölge tezlerine destek vereceğine ilişkin söylemler büyük bir boşluğa tekabül ediyor ancak. Dahası sahipleri nezdinde ileri düzeyde bir hayal kırıklığı hitap ettikleri kesimlerin dünyasında ise mevcut öfke ve nefreti arttırıyor sadece. Öfke ve nefreti arttıran sebeplerden belki de en önemlisi Amerika Devleti’nin bölgedeki yıkım ve katliamları bir nebze olsun hafifletmekten imtina edip PKK-PYD üzerinden kaosu büyütmek üzere stratejileri yürürlüğe sokmasıdır.

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