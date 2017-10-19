Amerika Göçmenlerin Sosyal Medya Bilgilerini Toplayacak

Uygulama Eylül ayında resmen açıklanmıştı, ancak bakanlık nasıl bilgi toplayacağı ve kimin bu bilgileri değerlendireceği konusunda açıklama yapmamıştı.

1974 Gizlilik Kanunu’na ek olarak getirilen düzenleme, yeşil kart sahiplerinin, göçmenlerin, akrabalarının, göçmenleri tedavi eden doktorların, göçmenlerin bir soruşturmadaki işbirliğine onay veren yetkililerin, savcıların ve göçmenlere eşlik eden diğerlerinin sosyal medyada izlenmesini içeriyor.

Uygulanabilirliği sorgulanıyor

Uzmanlar ise sosyal medyada çok sayıda hesabın izlenmesinin ne kadar pratik bir çözüm olduğu konusunda şüpheli. George Washington Üniversitesi’nden Seamus Hughes, Twitter’dan yaptığı açıklamada “İç Güvenlik Bakanlığı bunu uygulamaya geçirecek kaynaklara nasıl sahip olacak, bilemiyorum” ifadelerini kullandı.

Lojistik sorunlara rağmen bazı Amerikalı milletvekilleri, hükümetin ülkeye gelen insanların kamuya açık bilgilerini takibe alması konusunda yıllardır ısrar ediyor.

2015’te yabancı uyruklu saldırganların California eyaletinin San Bernadino kentinde düzenlediği saldırının ardından Cumhuriyetçi Senatör John McCain, yabancı gezginlerin ve göçmenlerin sosyal medya siteleri üzerinden izlenmesini teklif eden yeni bir tasarı sunmuştu. O dönemde McCain, “Ülkemize yönelen güvenlik tehditleri karşısında, arka plan kontrolü için en güçlü politikalara ve süreçlere sahip olmamız önemli” demişti.

Gizlilik kanunu 1974’te Başkan Richard M. Nixon’un başkentteki Watergate Oteli’nde Demokratik Parti dosyalarını ele geçirdiğinin ortaya çıkmasının ardından istifa etmesinden sonra kabul edilmişti. Kanunun amacı, hükümetlerin bireyler hakkında bilgi toplama yetisini sınırlandırmaktı.

En çok gençler takibe alınacak

Sosyal medya kullanıcılarının büyük kısmı üniversite çağında. Pew Araştırma Merkezi’ne göre yaşları 18-29 arasında değişen gençlerin yüzde 86’sı en azından bir sosyal medya sitesini kullanıyor. Bu oran 30-49 yaş aralığında yüzde 80. 50-64 yaş arasında yüzde 64, 65 yaş ve üstünde ise yüzde 34.

Arkansas Üniversitesi öğrencisi ve yeşil kart sahibi Erick Cortez, politika bilimi ve yayıncılık eğitimi alıyor. Cortez’e göre düzenleme bir yönüyle korkutucu, çünkü artık mahremiyetlerinin bir kısmı ihlal edilecek.

El Salvador kökenli Cortez, “Benim gibi birçok kişi başkalarını takip etmek ve benzer düşüncedeki insanlarla aynı çevrede olmak için sosyal medya kullanıyor. Ancak şimdi Bakanlık sosyal medya hesaplarımızı takip edecek. Konuşma özgürlüğüm ihlal edilecek ve kendimi ifade edemeyeceğim” diyor.

Minnesota’da büyüyen, Filipinler’den 18 yıl önce Amerika’ya gelen Michael Manansala, İç Güvenlik Bakanlığı’nın sınırlarını aştığını düşünüyor.

Manansala “Sonradan vatandaş olan biri olarak, bakanlığın mahremiyetimi, sosyal medya bilgilerimi ve arama sonuçlarımı benim rızam dışında toplamak suretiyle ihlal etmesinden son derece rahatsızlık duyuyorum” diyor ve ekliyor “Bakanlığın ulusal güvenliğimizi korumakta hayati rol oynadığını biliyorum. Benim de Amerika’da doğmuş biri kadar Amerikalı olduğum söyleniyor. Amerikalılar olarak biz, kanun önünde eşit korumaya ve muameleye tabi olmalıyız” dedi.

Kaynak: Voanews