Ambargocu Ülkeler “Terör Listesini” Genişletti!

Katar’a ambargo uygulayan Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), yayımladıkları ortak bildiriyle, “terörle mücadele ve terörün kaynağını kurutma çabası” adı altında Katar’la doğrudan ya da dolaylı ilişkisi bulunduğu öne sürülen 9 kurum ve kişiyi “terör listesine” aldığını duyurdu.

“Terör listesine” alınan ve Libya ile Yemen’e bağlı olduğu ifade edilen kurumların başında Bingazi Devrimciler Şura Konseyi, Libya “Nebe” uydu kanalı ve Yemenli hayır kuruluşlarının, 3’ü Katar diğerleri Kuveyt, Yemen ve Libya uyruklu olan kişiler arasında ise Kuveytli din adamı Hamid bin Abdullah el-Ali’nin yer aldığı belirtildi.

Söz konusu 4 ülke, 9 Haziran’da yayımladığı ortak bildiriyle, Katar tarafından desteklendiği dile getirilen 59 kişi ile 12 hayır kuruluşunun “terörle irtibatlı” olduğu iddiasıyla “terör listesine” alındığını açıklamıştı.

Kaynak: MENA, AA