Ambargocu Ülkeler Talepler Listesinde Israrcı!

Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa Al Halife ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman arasında Cidde kentinde gerçekleşen görüşmede, Katar’dan, izlediği politikayı değiştirmesi ve kendisine yaptırım uygulayan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Bahreyn’in sunduğu talepler listesini yerine getirmesi istenildi.

AA’da yer alan habere göre, görüşmede, Kral Al Halife, ülkesinin, her zaman Suudi Arabistan’ın yanında olduğunu ifade etti.

Ne Olmuştu?

Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz, 5 Haziran’da Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleriyle başlamıştı.

Söz konusu 4 ülke, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine 13 maddelik bir talep listesi sunmuş, Katar ise uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini açıklamıştı.

Manama’daki Toplantıda da Aynı Israr

Suudi Arabistan, BAE, Mısır ve Bahreyn’in dışişleri bakanları, Katar ile ilişkilerde atılacak adımları görüşmek üzere ikinci toplantılarını pazar günü Bahreyn’in başkenti Manama’da gerçekleştirmişti.

Manama’daki toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed Al Halife tarafından okunan ortak bildiride, Katar’ın 13 maddelik talepler listesini yerine getireceğine dair beyanda bulunması koşuluyla söz konusu ambargocu dört ülkenin Katar ile diyaloğu başlatmaya hazır olduğu belirtilmişti.