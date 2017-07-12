Ambargo Altındaki Katar’a Havadan Sığır Takviyesi

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) öncülüğünde ambargo uygulanan Katar’daki süt ve süt ürünleri üretimini arttırmak için havadan büyükbaş hayvan takviyesi yapıldı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Almanya’dan ithal edilen 165 Holsten tipi sığır, getirilmesi düşünülen 4 bin hayvanlık sürünün ilk partisi.

Sığırlar, Budapeşte üzerinden Qatar Airways’in kargo uçağıyla ülkeye götürüldü ve bir mandıraya yerleştirildi.

İthalatı yapan Power International adlı şirketin sahibi Mutaz Hayat, Bloomberg’e yaptığı açıklamada, tüm sürü geldiğinde ülkenin süt ve süt ürünleri ihtiyacının yüzde 30’unu karşılayacaklarını söylemişti.

Suudi Arabistan, Bahreyn, Mısır ve BAE tarafından uygulanan ambargodan önce, Katar’da satılan süt ürünlerinin büyük bir bölümü kara yoluyla Suudi Arabistan’dan geliyordu.