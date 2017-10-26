Amazon Alışverişi Sitesi Koruma Kabı Yerine 30 Kg Esrar Yolladı

Dünyanın en büyük online alışveriş sitelerinden biri olan Amazon, plastik koruma deposu sipariş eden çifte 30 kilo esrar yolladı.

Sadece sıradan bir koruma deposu siparişi veren çift, kargoları eline ulaştığında ağırlığından şüphelendiler. Kutuyu açtıklarında kutunun içerisinden gelen keskin bir koku ile karşılaştılar. Bunun üzerine kutunun içerisini inceleyen çift, 30 kilogram esrar ile karşılaştı.

Olayın ardında Orlando polisine haber veren çift, durumu emniyet güçlerine anlattı. Esrarı oraya koyanların hesap soracaklarından korkan çift, ayrıca günlerce uyuyamadıklarını ifade etti.

Bu vaka üzerine soruşturmaya başlatan emniyet güçlerine, Amazon’un da yetkililerinden de gerekli desteğin verileceği açıklandı. Olayın üzerine çifte 150 dolar değerimde hediye çeki gönderen Amazon, ne yazık ki çiftten özür dilemedi.