Amasya’da Grup Yürüyüş’ten Ümmet Konseri

​​​​​​​Amasya İHH ve Özgür-Der Temsilciliklerinin ortaklaşa düzenledikleri Amasyalı Yetimlerle dayanışma gecesi programı kapsamında Belediye Kültür Merkezinde Grup Yürüyüş tarafından Ümmet konseri yapıldı.

Program Belediye Kültür Merkezi Şehzade salonunda Amasya halkının yoğun ilgisiyle başladı. Ayrıca Çorum, Hamamözü, Merzifon, Taşova, Suluova ve Erbaa'dan da programa katılımlar oldu.

Amasya Genç İHH gönüllüsü İbrahim Uludağ’ın sunumuyla geçekleşen programda Duha Suresi ve mealini Afganistanlı kardeşimiz Muhammed Guadr’ın okumasının ardından, Amasya Özgür-Der Temsilcisi Özgür ERYİĞİT yaptığı konuşmada, Ümmet coğrafyasında yaşanan zulümlere ve özellikle son günlerde Esed ve katliam ortaklarının kimyasal silah kullanarak gerçekleştirdikleri vahşi katliamları lanetledi. Ortadoğuda ve dünyada yaşanan zulümler karşısında Müslümanların sorumluluklarının kat kat arttığını belirterek mazlumların sesi olmaya ve dünyadaki zulme karşı direnen tüm Müslümanlara sahip çıkmanın önemini belirtti. Yaşanan son süreçte Türkiye’nin son kale olduğunu ve Türkiye üzerinde oynanan oyunların bu minvalde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Amasya İHH yetim sorumlusu Fatih AKGÜL konuşmasında Yetimlerin Allah’ın bir emaneti olduğunu, her geçen gün artan yetimlerin karşısında yetimlere sahip çıkma sorumluluğumuzun arttığını, bu sorumluluk bilinci içerisinde Amasya ve dünyadaki yetimlere karşı sahip çıkmaya çalıştıklarını, İHH’nın başlatmış olduğu yetimleri destekleme sistemi kapsamında herkesin bir yetimin elinden tutması gerektiğini belirtti.

Daha sonra Amasya İHH tarafından desteklenen yetim annesi Fatma GİRAN konuşmasında, 4 çocuklu yetim annesi olduğunu, eşini trafik kazasında kaybettiğini, eşinin yokluğu sebebiyle birçok sıkıntı içerisinde yaşamaya çalıştığını ancak İHH gönüllülerinin evini ziyarete gelerek maddi ve manevi destek olduklarını, dertlerine merhem olmaya çalıştıklarını, kendilerine çok teşekkür ettiğini belirtti.

Yapılan konuşmaların ardından Amasyalı 16 yetim kardeşimize Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin GÜNEŞ ve diğer protokol üyeleri tarafından hediye dağıtımı yapıldı.

Hediye dağıtımının ardından Grup Yürüyüş sahneye davet edildi. Grup Yürüyüş’ün verdiği konserde, tevhit, vahdet ve ümmet temalı ezgi ve marşlar sunuldu. Sunulan ezgi ve marşlar arasında Grup Yürüyüş solisti Mehmet Ali Aslan tarafından Türkiye ve tüm Ümmet coğrafyasındaki sorunlar dile getirilerek, hakka ve adalete şahitliğin gereği duruş ve tavırlar net olarak ortaya kondu.

Konserde direniş marşları ve ezgileriyle zalimin karşısında durup, mazlum, mağdur ve mustazafların sesi olan Grup Yürüyüş, her zamanki gibi konsere gelenleri ezgileriyle ümmet coğrafyasında dolaştırdı, hüzünlendirdi, zalimlere ve tağutlara karşı öfkelendirdi, direniş ve cihat bilincini tazeledi.

Amasya halkının, KYK öğrencilerinin, İmam Hatip Öğrencilerinin Merzifon, Erbaa, Niksar, Suluova İHH temsilcilikleri ve Çorum Özgür-Der temsilciliğinden yoğun katılımın olduğu program Saat 22:30'da sona erdi.

Foto: Hüseyin Melih Benli