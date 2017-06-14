Amasya Ünv. Rektörlük Binası 1 Yılda Biterken, İlahiyat Fakültesi 3 Yıldır Bekliyor

Amasya Özgür-Der yönetim kurulu bşk. yrd. Serdal Benli, Amasya Üniversitesi rektörü Metin Orbay'a soru yöneltti; "Kendi rektörlük binasını bir yıl içerisinde şimşek hızıyla bitirmişken, ilahiyat fakültesi inşaatı beş yıldır neden bitirilmiyor?"

Amasya Üniversitesi Rektörü Metin Orbay ve Rektörün güdümünden çıkamayan İlahiyat Fakültesi Dekanı Şuayip Özdemir Amasya'nın kaderimidir?

Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi; Amasya'da faaliyet gösteren STK'ların yoğun çalışmaları ve Üniversite yönetiminden talepleri sonucunda 17.09.2014 tarihinde İlahiyat Fakültesinin inşaatına başlandı. Taahhüde göre 255 gün içerisinde, yani 2015 yılı mayıs ayında fakültenin bitirilmesi gerekirken, verilen tarihte fakülte inşaatının bitirilememesi üzerine tekrar yapımcı firmayla sözleşmenin yenilendiği ve inşaatın bitiş tarihinin 28.08.2016 olarak revize edildiği görülüyor.

İlahiyat Fakültesinin yapımına 17.09.2014 yılında başlanmasıyla birlikte Fakültenin Dekanı Şuayip Özdemir başkanlığında fakültenin inşaatına destek sağlamak için Amasya halkından yardım toplamak gayesiyle dernek kuruldu. Dernek kurulduğundan itibaren geçen süreç içerisinde il içi ve il dışı yardım taleplerinin yanı sıra, Belediyenin bilbordları fakülteye yardım kampanyasıyla donatıldı.

Kurulan yardım derneğiyle adeta "Biz bu fakülteyi kendi bütçemizle yapmayız. İlahiyat fakültesi isteniyorsa Amasya halkı yapsın" denilmek istendi. Fakülte inşaatına yardım için alenen Amasya halkından destek istenmesine ve halada bu tabiri caiz ise dilencilik devam etmesine rağmen Fakülte inşaatı 5 yıldır bitirilmiş değil.

Amasya'da faaliyet gösteren STK'ların ısrarına rağmen üniversite yönetimi "Fakülteye ayıracak kaynağımız kalmadı" sözleriyle konuyu sürekli geçiştirdi. Yerel STK'ların Üniversite yönetimine ısrarı sonucu 2016 yılı Nisan ayında fakülte inşaatına bütçe ayrıldı ve fakülte inşaatının yapımına başlandı.

Gelinen durum itibariyle yapımına başlanan Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi maalesef halen kargas bina olarak durmaktadır. Yapımcı firmayla yapılan sözleşmeye göre başlama tarihi 17.04.2014 ve bitiş tarihi 17.01.2015 iken inşaat verilen tarihte bitmediği gibi bitiş tarihinden yaklaşık 9 ay geçmesine rağmen halen fakülte kaba inşaat aşamasında. Oysa üniversite yönetimi 2015 yılında yapımına başladığı kendi rektörlük binasını şimşek hızıyla, bir yıl içerisinde bitirdi. Bütçesinin olmadığından yakınan Amasya Üniversitesi Rektörü Metin Orbay kendi rektörlük binasını bir yıl içerisinde nasıl bitirdi? Üstelik Rektör Metin Orbay halkın dini duygularını istismar ederek kendisine payanda edindiği İlahiyat Fakültesi Dekanı Şuayip Özdemir'e yardım derneği kurdurarak halktan hatırı sayılır para toplanmasına karşılık neden fakülte bitirilmiyor? Başka fakülteler için böyle bir uygulama yok iken neden ilahiyat fakültesine bu durum reva görülüyor? Ve şimdi görüyoruz ki fakülte inşaatının başlama tarihi 10.01.2017’ye ötelenerek Fakültenin yapımı yenilenmiş! Bitiş tarihi ise inşaata başlama tarihinden itibaren 520 gün, yani 2018 yılının sonuna denk geliyor!

Üniversite yönetimi Tıp Fakültesinin inşaatına bu yıl başladı ve inşaat hızla devam ediyor. Amasya üniversite rektörü Metin Orbay'ın bu çifte standart uygulamalarına daha ne kadar göz yumulacak? Amasya halkının hakkı daha ne kadar gasp edilecek?

Amasya Üniversitesi eğitimin her alanında sonuncu sırada iken (Bakınız: Kötü yönetim şekli olarak Amasya üniversitesi. Haksöz 25 temmuz 2016 tarihli rapor http://www.haksozhaber.net/ kotu-yonetilen-bir-universite- ornegi-olarak-amasya- universitesi-803 linkten bakınız.) halkımızın dini hassasiyeti ve talepleri karşısında da sonuncu sırada olduğu çok açık...

(Amasya Özgür-Der Yö. Krl. Bşk. Yrd. Serdal Benli)