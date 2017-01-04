Amasya Üniversitesi Gençleri Halep ve Suriye’deki Kardeşlerini Unutmadı

Amasya Üniversitesi’nde okuyan Özgür-Der Üniversite Gençliği, Genç İHH ve Genç Şahitler Kulübü’ne mensup gençler, Suriye’de zalimler tarafından mağdur edilenler için faaliyetler gerçekleştirdi.

Haksöz Haber

Suriye’de altı yıldır süren ve Halep kuşatması ile iyice artan katliamları protesto etmek, gün geçtikçe zorlaşan hayat şartlarına bir nebze de olsa katkı sunmak, Halep’te Esed ve destekçilerinin katliamları ve tahliyelerin ardından muhacirlerin ihtiyaçlarını kısmen de olsa karşılamak gayesiyle Amasya Üniversitesi’nde öğrenim görmekte olan İslami bilinç sahibi gençler ellerini taşın altına koydular ve yoğun bir faaliyet içine girdiler.

Özgür-Der Üniversite Gençliği, Genç İHH ve Genç Şahitler Kulübü gençlerinin ortaklaşa yürüttükleri faaliyetlerle ilgili olarak Genç Şahitler Kulübü Başkanı Ahmet Akçil, şu açıklamalarda bulundu:

“Esed ve Tüm Destekçilerinin Zulümlerini Lanetliyoruz”

“Suriye’de altı yıldır yaşanmakta olan insanlık dışı davranışlara, kadın, çocuk ve yaşlılara uygulanan zulüm, haksızlık ve katliamlara karşı sessiz kalamayacağımızı, bu uygulamaları lanetlediğimizi açıkça ilan ediyoruz. Hiç şüphesiz bu tavır, İslami ve insani kimliğimizin bize yüklemiş olduğu varoluşsal ve tarihi bir sorumluluktur.

İran ve Rusya’nın sınırsız desteği nedeniyle, direnişçiler ve halk için her geçen gün savaşın gittikçe ağırlaştığı bir süreçteyiz. Suriye halkının direnişi Baas yönetiminin ağır silahlarla bastırmaya çalışması neticesinde binlerce şehit vermek pahasına devam etmektedir.

Muhaliflerin sızdırdığı görüntü ve videolardan anlaşıldığı kadarıyla, Suriyeli kardeşlerimiz ağır bir imtihanla karşı karşıya bulunmaktadırlar. Maalesef tarih tekerrür ediyor. Beşşar Esed, zorbalık ve katliam noktasında bundan tam otuz yıl önce Hama’da on binlerce Müslümanı katleden babası Hafız Esad’ın yolunda yürüdüğünü tüm dünyaya gösteriyor.

Zalim Beşşar, destekçisi Şiaperest İran ve tetikçisi Hizbullat, Katil Rusya, ABD, NATO, Avrupa’nın sözde medeni ve insancıl devletlerinin ve tüm dünyanın gözü önünde içinde çok sayıda çocuk ve kadının da olduğu binlerce insanı vahşi bir şekilde kimyasallarla, tanklarla, toplarla katletmeye devam ediyor.

Gelinen süreçte emperyalizmin bölgede hesap yaptığını ve hatta bu konuda bir yarış içerisine girdiklerini görmemek körlüktür; ama bölge diktalarını bu hesapların dışında göstermek ve bu hesaplardan ötürü halkın direnişini yaftalamak büyük bir basiretsizlik ve haksızlıktır.

Müslümanlar olarak direnişle beraber hesaplar yaparak iştahı kabaran emperyalist devletlerin tümüne olduğu gibi Baas diktasının kendisine ve baş destekçisi İran ile Rusya’ya da en yüksek perdeden tavır almak durumundayız.”

“Amasya Üniversitesi Gençleri Olarak Suriyeli Kardeşlerimizin Yanındayız”

“Bizler Amasya Üniversitesi öğrencisi gençler olarak, şahitliğimizin gereği yıllardır savaş ve afet bölgelerinde yardıma muhtaç insanların sesini gerek üniversitemizde gerekse yaşadığımız şehirde duyurmaya çalıştık.

Bu amaçla öncelikle üniversitede Genç Şahitler Kulübü’nün bünyesinde yetimlere yönelik fotoğraf sergisi düzenlendik.

Bilahare duyarlı diğer gençlerle birlikte, Halep katliamını protesto etmek için kitlesel basın açıklaması yaptık.

Kış mevsiminin gelmesi ve Halep’teki sivillerin tahliyesiyle şartların gittikçe zorlaştığı, zorlaşan şartlara oranla ihtiyaçların da artmasıyla beraber yapılacak işimizin de az olmadığının idrakiyle, İHH Amasya temsilciliğinin ocak ayında Suriye’ye göndereceği yardım tırlarına dair kampanyayı tanıtmak ve yardım etmek isteyenlerin bağışlarını kabul etmek amacıyla, konuya ilgi gösterip imkan sağlayan yöneticilerin sağladığı imkanlarla Amasya AVM’de stand açtık. Allah’a hamd olsun ki ‘Bir çuval un 60 TL’ adlı kampanya ile açtığımız stand oldukça ilgi gördü ve ciddi bağışlar yapıldı.

Tarih boyunca hakla batılın mücadelesinin bitmediğinin, bitmeyeceğinin farkında olan genç ve dinamik kardeşlerimizin gayretleriyle, yine yardım tırlarını tanıtmak ve gelir sağlamak amacıyla Amasya Genç İHH bünyesinde Halep’e destek kermesi düzenlendi.

Eğitim Fakültesi yakınında düzenlediğimiz kermese üniversitede okuyan gençler büyük ilgi gösterdi.”

“Haksızlıklar Karşısında Susmayacağız!”

“Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır, inancıyla yoğrulmuş bir gelenekten gelen ümmetin birer azası olan biz genç Müslümanlar, aramıza çizilen yapay sınırlara inat, yaşanan vahşet ve katliamlara sessiz kalmayarak safımızı belli edeceğimizi protesto eylemimizle, yardım standımızı, fotoğraf sergimizi ve kermesimizi açarak ifade etmek istedik.

Çünkü biz iyi biliyoruz ki, hayatın olağan akışı içerisinde bize dayatılan kapitalist dünyevileşmenin, modern tüketim yaşam tarzının bize asli görevlerimizi unutturduğu böyle bir zamanda, mazlum Suriyeli kardeşlerimizin her zaman ve her şartta yanlarında olduğumuzu belirtmek şahitliğimizin gereğidir.

Halep katliamını protesto açıklaması, yardım kampanyası, fotoğraf sergisi ve yardım kermesi yapmış olmamız Suriye konusunda halkımızı duyarlı ve bilinçli kılmayı sağladığı ve maddi yardımlara vesile olduğu gibi, bunun yanında yeni kardeşlerle tanışmamıza ve halkımızın infak duyarlılığının arttırılmasına vesile oldu.

Tüm bunlarla beraber her koşul ve şartta haktan ve mazlumdan yana tavır takınma, zalime karşı dik durma konusunda Müslümanlığımızın en önemli gereklerinden olan şahitliğimizin yerine getirilmesine vesile oldu.

Faaliyetlerimiz bunlarla sınırlı kalmayıp, imkanlarımız çerçevesinde bu tür faaliyetlerimize devam ettirmeye çalışıp, gençlik arasında ıslah ve inşa sorumluluğumuzu Rabbimizin yardımı ile yerine getirmeye çalışacağız inşaallah.”