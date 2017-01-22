Amasya Özgür-Der’de Sosyal Medya’da İslami Tavır Konuşuldu

Amasya Özgür-Der’de sosyal medya’ya karşı tutumuz ne olmalı konusu işlendi.

Amasya Özgür-Der’in gerçekleştirdiği “Sosyal Medya Kullanımı ve İslami bir Fıkıh Geliştirme Çabası” başlıklı semineri, Haksöz Haber Sitesi Genel Yayın sorumlusu Ahmet Yasin ELKİ sundu.

SOSYAL MEDYANIN TARİHİ VE KISA SÜREDE GELİŞMESİNİN NEDENİ

Ahmet Yasin ELKİ konuya, geçmişten bugüne bilgisayarın tarihi ve Batı’nın teknolojiyi kullanım nedenlerini ve sonuçlarını görseller eşliğinde anlatarak başladı. Sosyal medyanın alt yapısını oluşturan bilgisayar ve internet teknolojisinin azami 50 yıllık, sosyal medyanın ise azami 20 yıllık bir tarihinin bulunduğunu belirten ELKİ, lakin egonun şişirilmesi – hevanın ilahlaştırılması konusunda her bireye sağladığı sınırsız imkanlar nedeniyle sosyal medyanın çok kısa sürede adeta bir patlama yaşadığını söyledi.

Sosyal medya’nın ortaya çıkışı ve geleneksel medya ile arasındaki farkları anlatan ELKİ, Batının sosyal medya ile kişileri bireyselleştirip kendi yorumuna kendisi yorum yapan ve kendisini bilginin ve hatta varlığın merkezinde görme konumuna getirdiğini belirtti.

SOSYAL MEDYA YALAN RÜZGARLARI VADİSİ

Sosyal medya ile bir çok hastalıklı davranışın ortaya çıktığını, insanı diğer insanlara ve dini ve ahlaki değerlere bağlılıktan uzaklaştırıp, egosu yüksek ve durmadan kendine yeni beğeni ve takipçi arayan, bunun içinde dini ve ahlaki ilkeleri hiçe sayan bazı kişilerin alanı haline geldiğini belirtti.

Sosyal medya ile egosu yüksek kişilerin başkalarının başarıları ve üretimleri karşısında duydukları eziklik ve aşağılık duygusu ile, takipçi ve beğeni sayısı üzerinden, üretmediğinde üreteni, bilmediğinde bileni yerme, alaya alma gibi davranışları sergilediklerini ve sosyal medyanın bu kişiler için egonun tatmini – hevanın ilahlaştırılmasının en önemli araçlarından biri haline geldiğini söyledi.

AYDINLARIN SOSYAL MEDYA İLE İMTİHANI

Özellikle yüzyüze geldiğimizde tutarlı ve ahlaklı davranışlar içinde olan bu tür kişilerin sosyal medyada farklı bir kişilik haline gelebildiğini ve içlerindeki karanlığı bütün çıplaklığı ile ortaya koymaktan çekinmediklerini belirten ELKİ, özellikle son günlerde sosyal medyada ben merkezci olarak arzı endam ettiği paylaşımlarda bulunan bazı yazar, alim ve hocaların içine düştükleri acınası durumları bunlara en bariz misaller olarak gösterdi.

Sosyal medya ile bir çok kişi meşhur olma, fenomen olma hayaline girdiklerini, bilgiye ve tecrübeye hiçbir saygı duymaksızın herkesle çok rahat bilgisi olmadan tartıştığını belirten ELKİ, sosyal medyada yapılan paylaşımlardan örnekler vererek gelinen noktanın hangi tehlikeleri barındırdığını anlatı.

SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANMALIYIZ?

Sosyal medyanın tüm bu olumsuzluklarına rağmen onu görmezden gelmemizin mümkün olmadığını, nasıl ki sokaklardaki tüm olumsuzluklara rağmen sokaklara İslami bir tavır içinde çıkmamız gerekiyorsa, sosyal medyayı da İslami bir tavır içinde kullanmamızın kaçınılmaz bir zaruret olduğunu belirtti ELKİ.

Sosyal Medyanın nasıl kullanılması gerektiğine giriş babında, özellikle sadece kedi, köpek veya yemek görüntüleri paylaşan, saçma tartışmalar yapan kişilerin, 15 Temmuz gecesi bunları paylaşmadığını sadece direnişe, eyleme ve ülkedeki değişik yerlerdeki durum hakkında paylaşımda bulunduklarını belirtti.

Bu durumun sosyal medyanın nasıl kullanılması gerektiği konusunda bize hayati bir ilke ortaya koyduğunu belirten ELKİ, sosyal medya ile hiçbir zaman devrim yapılamayacağını, sosyal medyanın sadece örgütlü yapılar için bir telefon, gazete ve dergi gibi bir iletişim organı olabileceğini Mısır ve Suriye’den örnekler ile açıkladı. ELKİ, Mısır ve Suriye’de sosyal medya ile devrim yapılmadığını, devrim için iktidarların tam olarak ele geçiremediği tek medya aracı olan sosyal medyanın kullanıldığını belirtti.

TÜRKİYE’DE SOSYAL MEDYA DARBESİ TEŞEBBÜSLERİ VE 15 TEMMUZ’DA SOSYAL MEDYA

Türkiye’de ise Gezi Süreci ile başlayıp 17/25 Aralık süreci ile devam eden süreçlerin ise ciddi bir halk tabanı olmayan tamamen sosyal medya üzerinden kotarılmaya çalışılan darbe girişimleri olduğunu belirten ELKİ, 15 Temmuz darbe girişimine karşı duranların ise, darbenin anlaşıldığı ilk andan itibaren kullandığı en önemli savunma aracının da sosyal medya olduğunu ve sosyal medyanın 15 Temmuz darbe girişimin püskürtülmesinde çok önemli bir işlev gördüğünü hatırlattı.

SOSYAL MEDYA DOĞRU KULLANILMASSA YANLIŞ KULLANILIR!

Sosyal medyanın tıpkı kitap, gazete, site vs. gibi Allah yolunda cihadın araçlarından biri olduğunu, kişisel takıntılar ve hevaları tatmin için değil Allah yolunda cihat için kullanılması gerektiğini, eğer insanlarımızı bu yönde motive edemezsek kaçınılmaz olarak kişisel takıntılar ve hevaların tatmini yönünde kullanılacağını belirten ELKİ, sosyal medyanın günümüzde çok önemli ve yeri doldurulmaz bir cihat, yani Allah’ın dinini yüceltme mücadelesi aracı olduğunu ve bu alanın boş bırakılması halinde telafisi imkansız zararların ortaya çıkacağını belirtti.

Sosyal Medyadaki hastalıklara, bireyselleşme ve çocuklarımızın bekleyen tehlikelere karşı Cemaatleşmenin ve sosyal medyayı Allah yolunda cihat amaçlı kullanmaya motive etmenin en önemli koruyucular olacağını belirterek sözlerini tamamladı.

Slayt gösterimi eşliğinde ve interaktif bir usülle yapılan seminere özellikle gençler yoğun ilgi gösterdiler ve sunumun ardından yapılan çay ikramı esnasında konunun detayları üzerinde yoğunlaşılan bir sohbetin ardından oldukça verimli geçen seminer sona erdi.