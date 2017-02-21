Amasya Özgür-Der’de “Romanya’da Yaşayan Müslümanların Durumu” Konuşuldu

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21.02.2017 15:51
Amasya Özgür-Der’de “Romanya’da Yaşayan Müslümanların Durumu” Konuşuldu
Özgür-Der Amasya Temsilciliğinde her ay gerçekleştirilen seminer programında Ümmet coğrafyasının Türkiye’ye yakın fakat unutulmaya yüz tutmuş bir ülkesi olan Romanya Müslümanlarının durumları konuşuldu.

İHH’nın 2016 Ramazan çalışmaları kapsamında 5-8 Haziran 2016 tarihleri arasında Romanya yardım dağıtım çalışmalarına katılan Bekir Kaya yaşadıklarını ve Müslümanların durumlarını seminere katılan kardeşlerimize aktardı. Ülkenin tarihi ve coğrafyası hakkında kısa bilgi verdikten sonra Bekir Kaya şunları aktardı:

İHH partner kuruluşu olan Romanya Müslümanları Derneğinin organizasyonu ile Dobruca- Köstence bölgesinde yardım faaliyeti yürütüldü. Yaklaşık 8500 Euro’luk yardım Müslüman ailelere ulaştırdığımız için gururluyuz.

Romanya Müslümanlarının ülke içindeki nüfus olarak az olmalarına ve dini duyguların genel olarak zayıfladığı görülüyor. Biz bu yardımları yaparken insanların dini kimliklerine dokunmayı ve hayatlarında yeni bir pencerenin açılması için gayret gösterdik.

Ülkenin içinde Romanya müftüsünün Müslümanların durumları ile çok alakadar olmadığını hatta imamların dahi müftünün korkusuyla insanlara ulaşma konusunda pasif kaldıklarını gördük.

Türkiye’den gönderilen imamların bir kısmı canla başla çalışırken Babadağ ilçesinde bulunan 1610 yılında yapılmış olan Gazi Ali Paşa Camii (Osmanlı Komutanlarından Ali PAŞA adına yapılmış ve Türkiye tarafında restorasyonu yapılıp 1998 yılında Romanya Cumhurbaşkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Süleyman DEMİREL tarafından açılışı yapılan cami.) camiye görevlendirilmiş Erzurumlu imama camiyi açtıramadık. En çok üzüldüğümüz olay bu oldu. Keşke Diyanet İşleri Başkanlığımız İmam seçimlerinde hassas davranıp sınavdan önce imamların çalışma azimlerini de değerlendirerek görevlendirmelerini yapmalarının uygun olacağı kanaatindeyim.

Romanya Müslümanları Derneğinde arkadaşlarla (Nerdim Bari-Elbis ve diğer arkadaşlara hasetsen teşekkür ediyorum.) 2 günlük süre zarfında ulaşabildiğimiz her kapıyı çaldık ve yardımlarımızı ulaştırdık.

Osmanlının doğrudan kendine bağlamadığı ama yüzyıllarca hüküm sürdüğü bu topraklarda Türk olan Kırım Tatarları (ki Müslüman nüfusun ana gövdesini oluşturuyor.) Osmanlıdan kalma Türk ve Romanlar (Bizim Çingene kardeşlerimizden ki yaşam tarzları buradakilerden hiçbir farkı yok.) ile İslam dinini seçen Romenler ile diğer milletlerden Müslümanların yaşadığı ülkede yaşanan İslami erozyonu gittiğimiz yerlerdeki camilerde görme fırsatımız oldu. 50-100 dönüm arazileri bulunan camiler harabeye dönmüş; köylerde Müslüman nüfus azaldığı için cemaati kalmamış, olanlar ise camiye uğramaz olmuşlar. AB süreciyle insanlar daha fazla refah için çalışmak için başka ülkelere gitmişler.

Romanya Müslümanları derneğinden arkadaşlar tüm köylerdeki camilerin haritalarını hazırlamış yaşayan Müslümanların bilgilerini almışlar, zaman zaman bu camilerin onarımını yapmışlar. İslami guruplarda ülkede yardım faaliyetlerine katıldıklarını müşahede ettik.

Bekir Kaya Romanya Müslümanları Derneği ve Türkiye’den öğretmen olarak giden kardeşlerimizin de ortak görüşü olarak gıda yardımların önemli olduğunu ancak Müslüman çocuklarının eğitilebileceği özellikle imam hatip okulları modelinde okulların açılmasının daha kalıcı olacağı kanaatindeyim dedi.

Bekir Kaya, Ülkede kominizim döneminde açılan yolların kenarlarına özel mülkiyet olmayan ceviz ağaçları dikilmiş, insanlar kendi ihtiyaçlarını bu ağaçlardan karşılıyormuş. Bu uygulama güzel bir uygulama olmuş. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim diyerek seminer sona erdi.

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