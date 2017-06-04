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  3. Amasya Özgür-Der Suriye’ye İçme Suyu Gönderdi
Amasya Özgür-Der Suriye’ye İçme Suyu Gönderdi

Amasya Özgür-Der Suriye’ye İçme Suyu Gönderdi

Ramazan ayında da Suriye’ye yardımlarını sürdüren Amasya Özgür-Der son olarak temin ettiği içme suyu yüklü bir tır yardımı daha bölgeye ulaştırdı.

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Kuruluşundan bu yana Suriyeli kardeşlerimiz için yardım faaliyetlerini sürdüren Özgür-Der Amasya Temsilciliği Ramazan ayında da yardım faaliyetlerine devam ediyor.

Amasya Özgür-Der’in son olarak Suriye’ye gönderdiği bir tırlık içme suyu İdlib ve Hama’da kamyonetlere yüklenerek direnişçilerin kontrolündeki bölgelerde ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıldı.

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