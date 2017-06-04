Amasya Özgür-Der Suriye’ye İçme Suyu Gönderdi

Kuruluşundan bu yana Suriyeli kardeşlerimiz için yardım faaliyetlerini sürdüren Özgür-Der Amasya Temsilciliği Ramazan ayında da yardım faaliyetlerine devam ediyor.

Amasya Özgür-Der’in son olarak Suriye’ye gönderdiği bir tırlık içme suyu İdlib ve Hama’da kamyonetlere yüklenerek direnişçilerin kontrolündeki bölgelerde ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıldı.