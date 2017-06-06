Amasya İHH ve Özgür-Der Yetimler Yararına İftar Düzenlediler

İftar yemeğine Amasya İHH ve Özgür-Der Üyelerinin yanı sıra İHH Amasya gönüllüleride katıldılar.

Amasya İHH Başkanı Serdal Benli konuyla ilgili de açıklamalarda bulundu:

''İHH Amasya olarak Patani'de bulunan ''Ankara Yaşar Zerdali Yetimhanesi'' nin bir yıllık giderlerini üstlendik. Yetimhanede 40 yetim çocuğumuz barınıyor. Yetim çocuklarımızın giyim, gıda, temizlik, gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için ise yılda 80.000 tl harcama gerekiyor.

Vakfımız bu ve benzeri çalışmaları her yıl projelendirerek İHH temsilciliklerine gönderiyor. Projeleri üstlenen İHH temsilcilikleri projenin tanıtımını yaparak bağış alıyor. Alınan bağışlar, sonrasında projelere aktarılıyor. Bizlerde bu projemizi desteklemek için ilk olarak iftar yemeği programı düzenleyerek proje çalışmamıza start verdik.

Değerli Amasya halkı insani yardım çalışmalarımızda bizleri hiç yanlız bırakmadılar. İnşallah bu Ramazan ayında da ''Yetim Gülerse Dünya Güler'' sloganıyla yola çıktık. Amasya İHH olarak almış olduğumuz 80.000 tl tutarındaki yetimhane projemize bağışlarınızı bekliyoruz.

Bağış için hesap no:

Amasya İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği

Türkiye Finans Amasya Şubesi İban: Tr52 0020 6001 9102 6804 9700 01

Hesap No: 2680497-1

İletişim: 05337257174