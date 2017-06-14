Amasya İHH Derneği 600 Aileye Ramazan Kumanyası Dağıttı

İHH İnsani Yardım Vakfı, kuruluşunun 25’inci yılında Ramazan 2017 çalışmalarına “Sizi Bekliyorlar” sloganıyla çerçevesinde 104 ülk ede ve Türkiye’de 81 il ve ilçe merkezinde yardım faaliyetlerine devam ediyor. Yardım faaliyetleri kapsamında Amasya’da 600 adet “Ramazan Gıda Kumanya Paketi” ile 100 adet “Ramazan Çocuk Paketi” dağıtımı gerçekleştirildi.

Ramazan Gıda Kumanya Paketi ve Ramazan Çocuk Paketinde gıda, temizlik, tekstil, çocuklara özel çikolata, oyuncak ve bayramlık elbise bulunmaktadır.

Amasya İHH Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serdal Benli Kumanya Dağıtımı ile ilgili olarak şu bilgileri verdi.

Ramazan Ayı Birbirimizin Halinden Anlama Ayıdır

Amasya İHH Derneği olarak ramazan ayından önce İlimizde yardıma muhtaç ailelerimizin tespitini yaptık ve kumanyalar bizzat ekibimiz tarafından evlere teslim edildi.

Ramazan ayının tüm dünyada olduğu gibi ilimizde de birbirimizi anlamaya ve birbirimizin dertlerini paylaşmaya vesile olmasını umuyoruz. Bu anlayışla aileleri ziyaret ettik, onların dertlerini dinledik ve çocukları sevindirdik. Dağıtılan 600 kumanyaların 200 tanesi mültecilere, diğerleri il ve ilçelerdeki tespit ettiğimiz yetim, muhtaç ailelere dağıtıldı.

Kumanya Dağıtımında Hiç Bir Ayrım Gözetmedik

Ramazan ayında indirilen Yüce Kitabımız Kuran’da Rabbimiz bizlere akrabaya, muhtaçlara, yetimlere yardım etmeyi, verdiği nimetleri kendi yolunda harcanmayı, yeryüzünde iyiliği yaymayı ve kötülüklere karşı mücadele etmeyi emretmektedir.

Rabbimiz Kuran-ı Kerimde Hucurat Suresinin 13. ayetinde:” “Ey insanlar! Şüphe yok ki, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışasınız diye sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, O'na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdâr olandır.” Diye buyuruyor. Dinimizin bize verdiği bu bilinçle yardım kumanya paketlerini ilimizde bulunan yetim, muhtaç ve mülteci ailelerimize hiçbir ayrım gözetmeksizin dağıttık.

Bu Ramazanda Mazlum Kardeşlerimizi Unutmayalım

Amasya İHH Derneği olarak Kur’an’da bize verilen bu emirleri yerine getirmek, bu Kur ’ani değerlerin tüm dünyada ve toplumumuzda yaygınlaşması için Ramazan ayında çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Bu etkinlikler çerçevesinde 15 Ramazan “Dünya Yetimler Gününde” ilimizdeki tespit ettiğimiz 60 yetim ve muhtaç çocuklarımıza bayramlık elbise yardımı yaptık ve iftar programı düzenledik. Yine Ramazan bayramından sonra çok büyük sıkıntılar içerisinde bulunan Suriyeli kardeşlerimize yardım gönderec eğiz. Bu çalışmalarımızda Amasyalı kardeşlerimizin desteğini bekliyoruz. Rabbimiz ramazan ayında yapacağımız tüm ibadet ve hayırlarımızı kabul etsin, bu ramazanı Kuranla dirilişimize vesile eylesin.